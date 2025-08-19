Palo Alto nach Zahlen mit Kursgewinnen: Ist das die Trendwende?

Über 1,8 Millionen Gründe zu kaufen:
Palo Alto nach Zahlen mit Kursgewinnen

19.08.2025, 13:49 Uhr

© Foto von Scott Webb auf Pexels
Das Börsenjahr 2025 verläuft für die Aktie des Cybersicherheits-Unternehmens bislang alles andere als erfolgreich.
Während der Technologiesektor im Allgemeinen in den letzten Monaten kräftige Kursgewinne verzeichnen konnte, bewegte sich Palo Alto tendenziell seitwärts, das allerdings unter großen Schwankungen. Mit den kürzlich präsentierten Q4-Daten beschloss das Unternehmen das Fiskaljahr 2025. Die Blicke richten sich bereits auf das angelaufene Fiskaljahr 2026. 

Palo Alto berichtete über das 4. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 31. Juli 2025) des Geschäftsjahres (Gj.) 2025. Die erste Reaktion auf die Zahlen fiel positiv aus. Schauen wir uns die Daten einmal genauer an. Palo Alto verzeichnete im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum einen knackigen Umsatzanstieg auf 2,536 Mrd. US-Dollar, nach 2,189 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2024. Die Umsatzentwicklung wusste zu gefallen. Und auch auf der Ergebnisseite ließ sich Palo Alto „nicht lumpen“ und präsentierte trotz Gewinnrückgangs (GAAP) starke Zahlen. 

Palo Alto veröffentlichte für das 4. Quartal 2025 einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 0,253 Mrd. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 0,36 US-Dollar). Damit verzeichnete das Unternehmen aus dem kalifornischen Santa Clara gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal mit 0,357 Mrd. US-Dollar bzw. einem EPS in Höhe von 0,51 US-Dollar zwar einen Rückgang, doch um Sondereffekte bereinigt sah es anders aus. Das Unternehmen gab den um Sondereffekte bereinigten Gewinn (non-GAAP) mit 0,673 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,95 US-Dollar) an, nach 0,522 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,75 US-Dollar) im 4. Quartal 2024. Damit schnitt Palo Alto besser ab, als im Vorfeld erwartet wurde. 

Palo Alto Aktienchart

Starke Prognose für das laufende Quartal und Gesamtjahr

Für das laufende Quartal erwartet Palo Alto einen Umsatz in Höhe von 2,45 Mrd. US-Dollar bis 2,47 Mrd. US-Dollar. Das EPS (non-GAAP) wird in einer Spanne von 0,88 US-Dollar bis 0,90 US-Dollar erwartet. Für das Gesamtjahr 2026 stellt das Unternehmen einen Umsatz in einer Spanne von 10,475 Mrd. US-Dollar bis 10,525 Mrd. US-Dollar in Aussicht. Das EPS (non-GAP) wird zwischen 3,75 US-Dollar und 3,85 US-Dollar prognostiziert.

Gelingt Palo Alto die Trendwende?

Nach dem erneuten Scheitern an der Marke von 210 US-Dollar ging es für Palo Alto (WKN: A1JZ0Q | ISIN: US6974351057 | Ticker-Symbol: 5AP) kräftig nach unten. Wenige Tage vor den Zahlen fand sich die Aktie im Kursbereich von 165 US-Dollar wieder. Mit den starken Zahlen im Rücken orientierte sich die Aktie wieder nach oben. Die Rückeroberung der 190 US-Dollar wäre ein erster Lichtblick. Um das Chartbild nachhaltig aufzuhellen, muss die Aktie über die 210 US-Dollar. Die 165 US-Dollar haben zentrale Bedeutung als Unterstützung. 

