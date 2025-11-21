Palo Alto nach Zahlen unter Druck: Sind das schon Kaufkurse?

Uran-Alarm 2026
Die Aktie des Cybersicherheits-Unternehmens gerät nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen unter Druck. Dabei waren es nicht unbedingt nur die Zahlen und der Ausblick, die für schlechte Stimmung sorgten. Nach den knackigen Kursverlusten seit Veröffentlichung stellt sich zwangsläufig die Frage, ob es bei den aktuellen Kursen bereits um Kaufkurse handelt.
Schauen wir uns die aktuellen Daten vom 19. November einmal genauer an: Palo Alto berichtete über das 1. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 31. Oktober 2025) des Geschäftsjahres 2026. Das Unternehmen verzeichnete im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum einen deutlichen Umsatzanstieg auf 2,474 Mrd. US-Dollar, nach 2,139 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2025. Der recht robuste Umsatzanstieg von 16 Prozent wusste durchaus zu gefallen. 

Palo Alto veröffentlichte für das 1. Quartal 2026 einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 0,334 Mrd. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 0,47 US-Dollar). Damit verzeichnete das Unternehmen allerdings gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal mit 0,351 Mrd. US-Dollar bzw. einem EPS in Höhe von 0,49 US-Dollar einen leichten Rückgang.

Das Unternehmen aus dem kalifornischen Santa Clara veröffentlichte den um Sondereffekte bereinigten Gewinn (non-GAAP) mit 0,662 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,93 US-Dollar) an, nach 0,545 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,78 US-Dollar) im 1. Quartal 2025. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn lag damit etwas über den Prognosen. 

Palo Alto Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

Ausblick auf das laufende Quartal 

Für das laufende Quartal erwartet Palo Alto einen Umsatz in Höhe von 2,57 Mrd. US-Dollar bis 2,59 Mrd. US-Dollar. Das EPS (non-GAAP) wird in einer Spanne von 0,93 US-Dollar bis 0,95 US-Dollar erwartet.

Milliardenschwere Übernahme

Gleichzeitig gab Palo Alto die Übernahme von Chronosphere bekannt. 3,35 Mrd. US-Dollar legt Palo Alto für den Anbieter von Lösungen zur Überwachung von Cloud-Systemen auf den Tisch. 

Sind das schon wieder Kaufkurse?

Nach den Zahlen, dem Ausblick und der Bekanntgabe der Übernahme rappelte es im Karton. Palo Alto (WKN: A1JZ0Q | ISIN: US6974351057 | Ticker-Symbol: 5AP) geriet massiv unter Druck. Dabei wurden auch die eminent wichtigen Unterstützungen von 200 US-Dollar und 190 US-Dollar unterschritten. Das dürfte die Aktie weiter in Bedrängnis bringen. Ein Test der zentralen Unterstützung bei 165 US-Dollar muss einkalkuliert werden. Auch ein Test des April-Tiefs bei 140 US-Dollar ist nicht gänzlich auszuschließen. Vor einem etwaigen Einstieg ist die Ausbildung eines tragfähigen Korrekturbodens unbedingt abzuwarten. 

