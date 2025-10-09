Anzeige
Paukenschlag durch Novo Nordisk

09.10.2025, 16:22 Uhr

Paukenschlag durch Novo Nordisk: Übernahme bietet Potenzial
© Bild: stockphoto.com/Victor Golmer
Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk kauft zu. Die Übernahme von Akero Therapeutics bietet Potenzial. Am Markt wird die Übernahme noch zurückhaltend bewertet. Die Aktie von Novo Nordisk reagierte unaufgeregt auf die aktuelle Nachrichtenlage.
Novo Nordisk übernimmt Akero Therapeutics

Novo Nordisk übernimmt das Biotechnologieunternehmen aus San Francisco für knapp 4,7 Mrd. US-Dollar. Ein Nachschlag bzw. eine zweite Zahlung in Höhe von 0,5 Mrd. US-Dollar wird fällig, sollte das Präparat Efruxifermin in den USA zugelassen werden. Efruxifermin lieferte zwar bislang sehr vielversprechende Studienergebnisse zur Behandlung der Leberkrankheit MASH, aber noch steht die Zulassung in den USA aus.

Nach einer Vielzahl eher durchwachsener Nachrichten setzten die Dänen mit der Übernahme von Akero Therapeutics endlich einmal ein positives Zeichen.

Novo Nordisk – Platzt jetzt endlich der Knoten?

Wie so häufig bei Übernahmen herrscht auf der einen Seite Freude, auf der anderen Seite gibt es hingegen Zweifel, ob der Kaufpreis denn überhaupt gerechtfertigt ist. Und so ist es auch in diesem Beispiel. Während die Aktien von Akero Therapeutics nach oben schossen, „quält“ sich der Aktienkurs von Novo Nordisk (WKN: A3EU6F | ISIN: DK0062498333 | Ticker-Symbol: NOV) durch den Handelstag. Dabei wäre aus charttechnischer Sicht ein Vorstoß auf der Oberseite genau das, was in der aktuellen Phase gebraucht wird, wie der untere Chart deutlich zeigt.

Aktienchart

Der Kursbereich von 50 Euro hat zentrale Bedeutung für Novo Nordisk. Dort treffen der dominierende Abwärtstrend (grün dargestellt) sowie ein Horizontalwiderstand aufeinander und bilden einen relevanten Kreuzwiderstand. Es hilft nichts. Novo Nordisk muss über die 50 Euro, will die Aktie die Bodenbildung respektive untere Trendwende forcieren. Gleichzeitig würde sich in diesem Fall weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 55 Euro eröffnen. Im Bereich von 60 Euro / 62 Euro würde die Aktie auf weiteren Widerstand treffen. Kurse unterhalb von 50 Euro mahnen zur Vorsicht, würde in diesem Fall doch ein erneuter Test der 40 Euro drohen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten zuletzt ihr Votum „neutral“ für Novo Nordisk Das Kursziel beließen sie bei 340 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 45,53 Euro). Deutlich optimistischer sind die Analysten von JPMorgan. Deren Votum lautet nach wie vor „overweight“ und das Kursziel 500 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 66,96 Euro).

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
