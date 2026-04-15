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PayPal

Checkout-Turbo für Creator gezündet 15.04.2026, 18:21 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Paypal
© Symbolbild von Julio Lopez auf Unsplash
PayPal integriert Zahlungslinks und QR-Codes direkt in Canva und schafft damit für Kreative, Freelancer und kleine Unternehmen einen einfachen, direkten Verkaufskanal innerhalb von Designs. Gleichzeitig baut der Konzern seine Krypto-Sparte organisatorisch um und stärkt mit dem stark wachsenden Stablecoin PYUSD seine Position im digitalen Finanzökosystem. Während das klassische Checkout-Geschäft an Dynamik verliert, setzt PayPal mit Canva und Krypto gezielt auf neue Wachstumsfelder.
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Nahtloser Checkout: PayPal integriert sich direkt in die Creator Economy

PayPal nutzt die große Bühne der „Canva Create“ in Los Angeles, um eine strategisch wichtige Neuerung vorzustellen. Im Mittelpunkt steht die Integration von Payment-Links direkt in die Designplattform Canva. Damit erhalten die rund 265 Millionen monatlich aktiven Nutzer weltweit die Möglichkeit, Zahlungsfunktionen unmittelbar in ihre Grafiken einzubetten. Für Kreative, Freelancer und kleine Unternehmen entsteht so ein direkter Verkaufskanal, ohne Umwege über externe Webseiten oder eigene Online-Shops.

Die Funktionsweise ist bewusst niedrigschwellig gehalten: Nutzer generieren einen Zahlungslink oder QR-Code und integrieren diesen direkt in digitale oder gedruckte Designs. Der PayPal-Checkout wird damit zum festen Bestandteil visueller Inhalte. Diese Vereinfachung adressiert gezielt den boomenden Social-Commerce-Markt, der laut Prognosen bis 2028 ein Volumen von über einer Billion US-Dollar erreichen soll. PayPal positioniert sich damit genau dort, wo Inhalte und Transaktionen zunehmend verschmelzen.

Strategischer Umbau: Krypto-Sparte wird neu aufgestellt

Parallel zur Produktoffensive im Designbereich treibt PayPal die strukturelle Neuausrichtung seines Krypto-Geschäfts voran. Am 20. April 2026 erfolgt die organisatorische Verlagerung der entsprechenden Dienste von der PayPal, Inc. zur PayPal Digital, Inc. Für Bestandskunden bleibt die Nutzung unverändert, was auf eine rein interne Neustrukturierung hindeutet.


Die Maßnahme unterstreicht jedoch die wachsende Bedeutung digitaler Vermögenswerte im Konzern. Besonders der hauseigene Stablecoin PYUSD entwickelt sich dynamisch. Im Jahr 2025 stieg die Umlaufmenge um beeindruckende 600 Prozent auf 3,6 Milliarden US-Dollar. Damit sicherte sich PYUSD einen Marktanteil von 1,6 Prozent im globalen Stablecoin-Segment. Diese Entwicklung signalisiert, dass PayPal seine Rolle im Krypto-Ökosystem weiter ausbauen will und verstärkt auf skalierbare, regulierungsnahe Lösungen setzt.

Kerngeschäft unter Druck: Wachstum verliert an Dynamik

Trotz dieser Initiativen bleibt der Blick der Investoren auf das traditionelle Geschäft gerichtet. Insbesondere der sogenannte Branded Checkout, also der klassische PayPal-Bezahlbutton, steht im Fokus. Dieses Segment gilt als margenträchtigster Bereich des Unternehmens, zeigte zuletzt jedoch Schwäche.

Im vierten Quartal fiel das Wachstum hier auf lediglich ein Prozent, nachdem im Vorjahreszeitraum noch sechs Prozent erreicht wurden. Auch auf Konzernebene deutet sich eine Abschwächung an: Der Umsatz legte 2025 zwar um 4,3 Prozent auf 33,2 Milliarden US-Dollar zu, doch das frühere Expansionstempo ist deutlich abgeflacht.

Vor diesem Hintergrund gewinnt die Präsentation auf der Canva-Bühne zusätzliche Bedeutung. PayPal demonstriert nicht nur Innovationskraft, sondern versucht auch, neue Wachstumsquellen zu erschließen. Ob diese Strategie kurzfristig Wirkung zeigt, dürfte sich bereits im Mai zeigen, wenn der Konzern seine Zahlen für das erste Quartal 2026 vorlegt.

Bn-Redaktion/aw
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