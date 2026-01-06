Geheimer Ritterschlag der Industrie:
Preisschock in China

Novo Nordisk setzt den Rotstift an 06.01.2026, 12:09 Uhr

Medikamente
© Bild von Alfonso Cerezo auf Pixabay
Der Preiskampf im milliardenschweren Abnehmmarkt spitzt sich zu. Novo Nordisk setzt auf aggressive Preissenkungen in China – und auf ein neues Wundermittel in Pillenform. Doch die Konkurrenz schläft nicht.
Preiskampf vor der Patentklippe

Novo Nordisk hat überraschend die Preise seines Blockbuster-Medikaments Wegovy in China gesenkt – und das kurz vor Ablauf des Patents auf den Wirkstoff Semaglutid im März. In den Provinzen Yunnan und Sichuan wurden laut lokalen Berichten die Listenpreise für die beiden höchsten Dosierungen teilweise halbiert. Auch auf der Online-Plattform JD.com ist die Preissenkung sichtbar. Der dänische Pharmakonzern reagiert damit auf drohende Konkurrenz durch günstigere Nachahmerprodukte chinesischer Hersteller.

Semaglutid bald generisch – Konkurrenz durch Innovent & Co.

Die Aussicht auf deutlich billigere Generika hat das Unternehmen zum Handeln gezwungen. Novo begründet den Schritt offiziell mit dem Ziel, „die Behandlungsbelastung für Patienten zu senken und deren Lebensqualität zu verbessern“. Zeitgleich verschärft sich der Wettbewerb durch ein lokal entwickeltes Abnehm-Medikament von Innovent Biologics, das 2025 in China zugelassen wurde – und Novo in seinem wichtigsten Wachstumsmarkt unter Druck setzt.

Vom Börsenliebling zum Getriebenen

Novo Nordisk hatte mit Wegovy und dem Diabetes-Mittel Ozempic die GLP-1-Revolution bei Abnehmpräparaten angeführt. Die Umwidmung des Wirkstoffs Semaglutid brachte dem Konzern Rekordgewinne – und machte ihn zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen Europas. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Eli Lilly holte mit dem Wirkstoff Tirzepatid auf, dessen Präparat Zepbound in Studien sogar stärkere Ergebnisse zeigte. 2025 dürften die Umsätze von Zepbound laut Analystenschätzungen erstmals die von Wegovy überholen.

Kampf gegen illegale Nachahmer

Hinzu kam ein selbst verschuldeter Lieferengpass: Die starke Nachfrage nach GLP-1-Präparaten hatte Novo unterschätzt. Das nutzten vor allem US-Apotheken aus, die Nachahmerprodukte mit leichten Modifikationen (etwa Vitamin-Zusatz oder Dosierungsänderung) zu deutlich niedrigeren Preisen verkauften. Im November 2025 schätzte Novo, dass über eine Million Patienten in den USA solche Varianten nutzen.

Gegenoffensive durch eigene Plattform

Als Reaktion launchte Novo die Plattform NovoCare, um preissensiblen Käufern vergünstigte Originalprodukte direkt anzubieten – auch über Partner wie WeightWatchers. Die ursprüngliche Kooperation mit Hims & Hers Health war dagegen schon nach wenigen Wochen gescheitert. Trotzdem konnte das Unternehmen im Direktvertrieb Rabatte auf die Listenpreise von $998 (Ozempic) und $1.349 (Wegovy) anbieten.

Neue Produkte sollen Trend wenden

Trotz Gegenwind setzt Novo auf Innovation: Ein hochdosiertes Wegovy mit vergleichbarer Wirkung zu Zepbound ist in der Pipeline, ebenso wie das Nachfolgepräparat CagriSema. Doch dieses enttäuschte bislang mit geringerer Wirkung als erwartet. Hoffnung macht dafür die kürzlich erfolgte US-Zulassung einer Wegovy-Tablette – eine Premiere bei Adipositasmitteln, die bisher nur als Injektion verfügbar waren. Der Marktstart erfolgt im Januar 2026, wenige Monate vor der erwarteten Pillenzulassung von Eli Lilly.

Politischer Druck auf Preise – und ein Deal mit Folgen

Parallel verändert sich der Markt in den USA durch politische Interventionen. Die Regierung unter Donald Trump forderte niedrigere Medikamentenpreise – Novo und Eli Lilly einigten sich im November auf Rabatte für Medicaid und Medicare. Im Gegenzug erhält Novo eine beschleunigte FDA-Zulassung für die neue Hochdosis-Variante von Wegovy sowie drei Jahre Zollfreiheit für Pharmaprodukte in die USA. Das könnte die Bilanz 2026 trotz Preisdruck stabilisieren.

Bn-Redaktion/ts
