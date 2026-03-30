Puma setzt auf China

Kommt jetzt die Wende? 30.03.2026, 11:33 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Puma
© Symbolbild von Puma
Puma richtet seine Strategie verstärkt auf China aus und investiert in ein neues Forschungszentrum für innovative Laufschuh-Technologien. Gleichzeitig belasten hohe Verluste und Restrukturierungsmaßnahmen das operative Geschäft, mit einer Erholung erst ab 2027 in Sicht. Für Anleger bleibt die Lage angespannt, da keine Dividende gezahlt wird und wichtige Termine im Jahr 2026 entscheidend für die weitere Entwicklung sind.
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PUMA 21,43 EUR +1,73 % Lang & Schwarz

Forschungsoffensive in China als strategischer Wendepunkt

Der Sportartikelhersteller Puma richtet seine technologischen und strategischen Aktivitäten verstärkt auf den asiatischen Markt aus. Im Fokus steht dabei ein neues Forschungsabkommen in China, das gemeinsam mit Shincell New Materials umgesetzt wird. In Suzhou entsteht ein spezialisiertes Labor, in dem die nächste Generation von Schaumstofftechnologien für Hochleistungs-Laufschuhe entwickelt werden soll. Diese lokale Verankerung ist kein Zufall, sondern fügt sich nahtlos in die Pläne des neuen Großaktionärs Anta Sports Products ein, der rund 29 Prozent der Anteile hält. Ziel ist es, die bislang schwache Marktposition in China deutlich auszubauen. Aktuell entfallen lediglich etwa sieben Prozent des Jahresumsatzes auf diese Region, was aus Sicht des Managements erhebliches Nachholpotenzial signalisiert.

Hohe Verluste und Restrukturierung prägen das operative Bild

Während die Expansion in Asien langfristige Perspektiven eröffnet, bleibt die kurzfristige Lage angespannt. Im Geschäftsjahr 2025 verbuchte Puma einen Rekordverlust von nahezu 644 Millionen Euro. Hauptursachen waren der Abbau überfüllter Lagerbestände sowie umfangreiche Restrukturierungsmaßnahmen. Auch für das laufende Jahr zeichnet sich keine unmittelbare Entspannung ab. CEO Arthur Hoeld stellt für 2026 einen operativen Fehlbetrag zwischen 50 und 150 Millionen Euro in Aussicht. Eine nachhaltige Rückkehr auf den Wachstumspfad erwartet das Unternehmen erst für das Jahr 2027.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Aktienkurs wider. Nach einer zwischenzeitlichen Erholung, die vor allem durch Eindeckungskäufe von Leerverkäufern getrieben war, notiert die Aktie aktuell bei 21,34 Euro. Damit liegt sie wieder knapp vier Prozent unter der viel beachteten 50-Tage-Linie. Als positiver Aspekt gilt jedoch der schneller als erwartete Abbau der Lagerbestände, der bis zum Jahresende ein normales Niveau erreichen soll. Dies wird als zentrale Voraussetzung für eine künftige Verbesserung der Margen gesehen.

Dividendenstopp und wichtige Termine im Blick

Für Anleger bedeutet die aktuelle Situation zunächst eine Phase eingeschränkter finanzieller Attraktivität. Infolge des negativen Konzernergebnisses plant das Management für 2025 eine Nullrunde bei der Dividende. Parallel richtet sich der Blick auf die kommenden Unternehmensereignisse, die weitere Einblicke in den Fortschritt der Neuausrichtung liefern sollen. Am 30. April 2026 steht die Veröffentlichung der Quartalszahlen für das erste Quartal an. Wenige Wochen später, am 19. Mai 2026, folgt die Hauptversammlung, auf der unter anderem über den Dividendenverzicht abgestimmt wird. Diese Termine dürften maßgeblich dafür sein, wie der Markt die eingeschlagene Strategie und deren operative Umsetzung in den kommenden Monaten bewertet.

Bn-Redaktion/aw
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