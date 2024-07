Siemens Energy startet massiven Ausbau des Netzgeschäfts: Aktie profitiert kräftig

Siemens Energy plant große Expansion

Siemens Energy setzt auf Expansion und will in den kommenden Jahren sein Netzgeschäft erheblich ausbauen. Bis 2030 plant das Unternehmen, mehr als 10.000 neue Mitarbeiter einzustellen, wie Vorstand Tim Holt in einem Interview mit der "Financial Times" erklärte. Dabei sollen 40 Prozent der neuen Stellen in Europa und 20 Prozent in den USA geschaffen werden. Zudem investiert Siemens Energy 1,2 Milliarden Euro in neue Werke und Kapazitäten in den USA, Europa und Asien.

Steigende Nachfrage beflügelt das Geschäft

Der Konzern profitiert derzeit von einer stark gestiegenen Nachfrage im Elektrizitätsmarkt, insbesondere im Netzgeschäft. Tim Holt betonte: "Wir werden in den nächsten 15 Jahren weltweit Investments in das Netz sehen, die so groß sind wie die der letzten 150 Jahre." Diese boomende Nachfrage und die damit verbundenen Investitionen sollen das Wachstum des Unternehmens weiter ankurbeln.

Positive Analystenbewertungen heben die Aktie

Heute erhielt die Siemens-Energy-Aktie von Redburn ein starkes Kaufen-Rating und ein Kursziel von 41,99 EUR. Dies brachte die Aktie in den Fokus der Anleger. Holt betonte in seinem Interview, dass der Konzern bis 2030 insgesamt 1,2 Milliarden Euro investieren und rund 10.000 neue Arbeitsplätze schaffen wolle. In Europa sollen diese Jobs vor allem in Deutschland, Großbritannien, Österreich, Kroatien und teilweise in Rumänien entstehen.

Auftragseingänge zeigen beeindruckendes Wachstum

Holt berichtete, dass die Aufträge in der Netz-Sparte von 2021 bis 2023 von sieben Milliarden Euro auf 15 Milliarden Euro mehr als verdoppelt wurden. Allein im ersten Halbjahr 2024 seien Bestellungen über zwölf Milliarden Euro eingegangen. Siemens Energy beschäftigt weltweit rund 99.000 Mitarbeiter, wobei die wachsende Netz-Sparte erheblich zum zukünftigen Erfolg des Unternehmens beitragen soll.

Analysten skeptisch bei Windkraftsparte

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy vor Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Analyst Akash Gupta betonte in seiner Studie, dass der Fokus weiterhin auf der Windkraftsparte Siemens Gamesa liegt. Trotz der positiven Aussichten im Netzgeschäft bleibt die Windkraftsparte eine Herausforderung, die das Management meistern muss.