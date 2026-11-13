Anzeige
+++Pelican AI: +34,75 % in Frankfurt! Ist das erst der Anfang einer großen Kursrallye?+++
Portfolio Tracker
Dein Depot in Echtzeit – Kurse, Renditeanalyse und Dividendenplaner an einem Ort.
Anzeige
Siemens Energy

Goldman Sachs senkt Kursziel 13.11.2026, 10:48 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Siemens Energy: Goldman Sachs senkt Kursziel
AI MODIFIED
© KI-gestütztes Symbolbild
Die Siemens-Energy-Aktie bleibt nach den jüngsten Geschäftszahlen im Fokus der Analysten. Ausgerechnet Goldman Sachs hat sein Kursziel für den DAX-Konzern jetzt gesenkt, hält aber an seiner Kaufempfehlung fest. Besonders bemerkenswert: Trotz der vorsichtigeren Bewertung sieht die US-Investmentbank noch ein rechnerisches Kurspotenzial von mehr als 50 Prozent.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Siemens Energy 131,33 EUR -0,06 % Lang & Schwarz
Kostenlose Aktienchance per SMS Ausgewählte Trading-Einschätzungen aufs Handy.

Goldman Sachs sorgt für Überraschung

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy von bislang rund 210 auf 200 Euro reduziert. Analyst Ajay Patel bestätigte zugleich seine Einstufung „Buy“. Auf den ersten Blick erscheint diese Entscheidung widersprüchlich, denn der Experte hat seine Prognosen nach den jüngsten Geschäftszahlen und dem Unternehmensausblick sogar angehoben. Ausschlaggebend für die niedrigere Zielmarke ist jedoch die gesunkene Bewertung der gesamten Branche.

Rund 50 Prozent Kurspotenzial

Für Anleger bleibt die Einschätzung dennoch bemerkenswert. Am Freitagvormittag notierte die Siemens-Energy-Aktie im Xetra-Handel bei rund 132 Euro und damit ungefähr auf Vortagesniveau. Bis zum neuen Goldman-Sachs-Kursziel von 200 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 50 Prozent. Allerdings handelt es sich dabei um eine Analystenerwartung und nicht um eine garantierte Kursentwicklung.

Geschäftszahlen stärken die Zuversicht

Hinter der optimistischen Einschätzung stehen die jüngsten Geschäftszahlen des Energietechnikkonzerns. Siemens Energy erreichte im Geschäftsjahr 2026 das obere Ende seiner eigenen Zielspanne. Auch der Ausblick überzeugte: Bereits in einer Analyse vom Mittwoch verwies Goldman-Sachs-Experte Patel darauf, dass die Prognosen des Unternehmens über den bisherigen Markterwartungen liegen. Insbesondere die längerfristigen Ziele bis 2030 könnten weiteren Spielraum für steigende Gewinnschätzungen eröffnen.

Siemens Energy bleibt im Aufwärtstrend

Trotz der hohen Erwartungen hat die Aktie im laufenden Jahr bereits eine positive Entwicklung verzeichnet. Seit Jahresbeginn 2026 legten die Papiere um rund zehn Prozent zu. Am Freitagvormittag wechselten bis zum angegebenen Zeitpunkt knapp 300.000 Aktien auf Xetra den Besitzer. Die Kursentwicklung zeigt, dass Anleger weiterhin auf die Wachstumsperspektiven des Münchner Unternehmens setzen, auch wenn zwischenzeitliche Rückschläge möglich bleiben.

Jetzt wird der nächste Quartalsbericht entscheidend

Ob Siemens Energy die hohen Erwartungen erfüllen kann, dürften die kommenden Geschäftszahlen zeigen. Für Februar 2027 ist die Veröffentlichung der Ergebnisse zum ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres vorgesehen. Anleger werden besonders darauf achten, ob sich die optimistischen Gewinnprognosen bestätigen. Bis dahin bleibt die Aktie ein spannender DAX-Wert: Goldman Sachs hat zwar seine Zielmarke gesenkt, traut Siemens Energy aber weiterhin erhebliches Kurspotenzial zu.

 
Bn-Redaktion/lh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
BE12U1
Ask: 0,63
Hebel: 20,90
mit starkem Hebel
BD470Q
Ask: 2,34
Hebel: 5,62
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: BE12U1 BD470Q. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Bahn: Microsoft-Störung hat keine Auswirkungen auf Betrieb Hauptdiskussion
2 Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum Gutachten der Wirtschaftsweisen Hauptdiskussion
3 ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Renk auf 'Kaufen' - Fairer Wert 56 Euro Hauptdiskussion
4 Selenskyj warnt Europäer vor russischer Aufrüstung Hauptdiskussion
5 ROUNDUP 2: Trump kündigt Ende milliardenschwerer Hilfen an Israel an Hauptdiskussion
6 AKTIEN IM FOKUS: SpaceX und Supermicro heben Tech-Laune etwas Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
AMD-Aktie: Warum die AMD-Aktie jetzt um jeden Cent kämpfen muss

Gestern 13:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nvidia: Richtungsweisende Wende oder nächster Absturz?

Gestern 13:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX trotzt schwachem US-Tech-Sektor: Bayer – Aktie lässt nichts …

Gestern 9:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kursverluste nehmen kein Ende: Für die Rheinmetall-Aktie könnte es…

Gestern 9:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bloom-Energy-Aktie bricht ein: Nvidia-Schock überschattet 38-…

Freitag 17:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Iran-Blockade: Ölpreis rutscht die zweite Woche ab

Freitag 17:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bauverzug: Nebius sackt erneut zweistellig ab

Freitag 17:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Exportangst: AMD bricht um fast zehn Prozent ein

Freitag 17:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer