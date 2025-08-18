Jackpot?:
Kaum Aktien im Umlauf - Schon kleine Käufe könnten Kursausbruch auslösen
SMA Solar

Trump-Entscheid lässt Kurse explodieren! 18.08.2025, 18:11 Uhr

Solarpanele
© Foto von American Public Power Association auf Unsplash
Neue US-Richtlinien zur Förderung von Solarenergie sorgen für Erleichterung in der Branche und stabilisieren insbesondere die Bedingungen für private Solaranlagen. Die positive Marktreaktion ließ US-Solartitel stark steigen und trieb auch die Aktie von SMA Solar deutlich nach oben. Trotz kurzfristiger Euphorie bleiben strukturelle Risiken bestehen, insbesondere durch ein schwächelndes Europageschäft.

US-Regeln lösen Erleichterung in der Solarbranche aus

Wochenlang hielten sich in der Solarbranche Sorgen über mögliche Einschnitte bei Steuervergünstigungen unter der US-Regierung Trump. Doch die am Freitag veröffentlichten Leitlinien zur Förderung von Solar- und Windprojekten fielen überraschend moderat aus. Entgegen früherer Befürchtungen bleiben die Steueranreize für private Solaranlagen unangetastet, und auch rückwirkende Regeländerungen wurden ausgeschlossen. Einzig bei Großprojekten gelten künftig strengere Nachweispflichten für Baufortschritte – doch selbst diese Anforderungen gelten unter Branchenexperten als „minimal“.

Phil Shen, Analyst bei Roth Capital Partners, bewertet die neuen Regeln gegenüber Bloomberg als „deutlich besser als erwartet“. Auch Bloomberg-Analyst Robert Barnett sieht keine gravierenden Einschränkungen: „Die Umsetzung ist relativ einfach.“ Vor allem kleinere Installationen und private Haushalte könnten weiterhin von stabilen Förderbedingungen profitieren.

Kursrally bei US-Solartiteln – SMA Solar zieht nach

An der Wall Street setzte diese Nachricht am Freitag eine regelrechte Erleichterungsrally in Gang: Die Aktie von Sunrun, dem führenden US-Anbieter privater Solarsysteme, schoss um 33â€¯Prozent in die Höhe, SolarEdge Technologies legte 17â€¯Prozent zu. Die positive Stimmung schwappte am Montag auf den deutschen Markt über. Besonders SMA Solar profitierte: Der Kurs des hessischen Wechselrichter-Herstellers sprang am Vormittag um fast 10 Prozent auf 24 Euro – damit setzte sich das Unternehmen an die Spitze des SDAX.

Seit Jahresbeginn hat sich die SMA-Aktie damit bereits um 60 Prozent verteuert. Hintergrund des jüngsten Kurssprungs ist vor allem die sinkende regulatorische Unsicherheit für Großprojekte in den USA – ein wichtiger Markt für den Konzern.

Unsicherheiten bleiben – Europageschäft schwächelt

Trotz der starken Performance bleiben die Aussichten nicht uneingeschränkt positiv. Jefferies-Analyst Martin Comtesse sieht zwar kurzfristige Entspannung, warnt aber vor strukturellen Risiken: „Für SMA ist dies angesichts der geringeren regulatorischen Unsicherheit für Großprojekte eindeutig positiv zu bewerten.“ Gleichzeitig verweist er auf anhaltende Schwächen im Europageschäft, insbesondere im Segment für Solarlösungen im Privatbereich.

Laut Comtesse könnten hier Abschreibungen im dreistelligen Millionenbereich drohen. Entsprechend vorsichtig bleibt seine Bewertung: Er stuft die SMA-Aktie weiter mit „Underperform“ ein und nennt ein Kursziel von 16 Euro – deutlich unter dem aktuellen Niveau.

Trotzdem zeigt die starke Marktreaktion, wie sensibel Investoren auf politische Rahmenbedingungen reagieren – und wie schnell sich der Wind bei Erneuerbaren-Aktien drehen kann.

Bn-Redaktion/aw
