Teslas Robo-Taxis: Große Erwartungen, geteilte Meinungen

Elon Musk hat für Aufsehen gesorgt, indem er zur Enthüllung des neuen Tesla-Robo-Taxis eingeladen hat. In einem Warner Brothers Studio in Los Angeles versammelten sich Investoren und Fans, um die Präsentation zu erleben. Allein die Vorfreude auf das Event hat der Tesla-Aktie in den letzten Wochen Schub verliehen. Die Aktie hat sich positiv entwickelt, was die ohnehin hohen Erwartungen an Musk und den "Robo-Taxi-Day" weiter gesteigert hat.

Hohe Bewertung erfordert konkrete Ergebnisse

Angesichts der ambitionierten Bewertung von Tesla, mit einer Marktkapitalisierung von 770 Milliarden Dollar, einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 75 für 2025 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7, muss Elon Musk nun liefern, um die Erwartungen zu erfüllen. Zukunftsforscher Mario Herger sieht die entscheidende Frage darin, wann und wo die Fahrzeuge ausgeliefert werden und wie das Geschäftsmodell aussehen wird – sowohl kurzfristig als auch in der Zukunft.

Analysten bleiben skeptisch

Nicht alle Experten sind so optimistisch. Toni Sacconaghi von Bernstein Research bezweifelt, dass Tesla das autonome Fahren in absehbarer Zeit regulierungsbedingt durchsetzen kann. Er erwartet stattdessen eine Vorstellung einer Taxi-App und Neuigkeiten zum autonomen Fahren, bleibt jedoch vorsichtig. Auch Kevin Langdon von Wells Fargo sieht nach dem enormen Kursanstieg der letzten Monate Risiken und hält an einem pessimistischen Kursziel von 120 Dollar fest.

Neue Impulse durch Full Self-Driving?

Stifel-Analyst Stephen Gengaro glaubt hingegen, dass Tesla ein Konzeptfahrzeug präsentieren wird, jedoch mehr Fokus auf das "Full Self-Driving" (FSD)-System legen wird. Gengaro setzt sein Kursziel bei 265 Dollar, basierend auf einer Aufteilung des Geschäfts in Autoverkauf, FSD und Robotaxis.

Wettbewerb schläft nicht

Während Tesla die Bühne für sein Robo-Taxi bereitet, drängen andere Player in den Markt. Waymo, eine Tochter von Alphabet, und Cruise sind bereits in den USA aktiv, während in China Pony.ai und Baidu an vorderster Front stehen. Auch Amazon-Tochter Zoox plant, den Markt zu betreten. Tesla steht also in einem intensiven Wettbewerb, auch wenn Experten bezweifeln, dass der "Cybercab" bald in Serie gehen wird.

Grünheide: Zeichen der Zuversicht

Auch in Europa setzt Tesla Akzente: Das Werk in Grünheide hat 1.000 Leiharbeiter in Festanstellung übernommen, ein Zeichen für das Vertrauen in den Standort und die zukünftige Entwicklung der E-Auto-Produktion.