Übernahmefantasie treibt den Kurs

Puma zwischen Hoffnung und Zweifel: Kommt es wirklich zum Deal mit Anta? 13.01.2026, 18:21 Uhr

Symbolbild Puma
© Bild von BanJo_89 von Pixabay
Die Aktie von Puma hat zuletzt kräftig zugelegt. Auslöser sind Spekulationen über ein mögliches Kaufinteresse des chinesischen Sportartikelkonzerns Anta Sports am Großaktionärsanteil der Pinault-Familie. Doch trotz der starken Kursreaktion ist offen, ob es tatsächlich zu einer Einigung kommt – denn die Vorstellungen beider Seiten liegen offenbar weit auseinander.
Preisfrage als zentrales Hindernis

Im Raum steht ein mögliches Angebot für den rund 29-prozentigen Puma-Anteil, den die Pinault-Familie über ihre Holding Artemis hält. Während der Börsenkurs zuletzt im Bereich von unter 24 Euro lag, sollen die Verkäufer einen deutlich höheren Preis ansetzen. Diese Diskrepanz stellt das größte Hindernis für einen schnellen Abschluss dar. Zwar benötigt Artemis angesichts hoher Verschuldung dringend Liquidität, dennoch scheint die Bereitschaft begrenzt, den Anteil deutlich unter den eigenen Erwartungen abzugeben.

Für Anta wiederum dürfte ein hoher Kaufpreis angesichts der aktuellen operativen Lage bei Puma schwer zu rechtfertigen sein. Eine Einigung würde daher voraussetzen, dass sich beide Seiten spürbar bewegen.

Puma in einer sensiblen Phase

Für Puma selbst kommen die Spekulationen zu einem kritischen Zeitpunkt. Der Konzern befindet sich mitten in einer umfassenden Restrukturierung, die vom Management als Neustart bezeichnet wurde. Stellenabbau, schwache Umsatzentwicklung und ein erwarteter operativer Verlust prägen das Bild. Gleichzeitig steht die Marke unter starkem Wettbewerbsdruck – sowohl durch etablierte Branchenführer als auch durch jüngere, wachstumsstarke Anbieter.

Anta könnte hier theoretisch eine strategische Rolle spielen. Der Konzern verfügt über Erfahrung in der Sanierung westlicher Marken und über starke Vertriebsstrukturen in Asien, die Puma neue Absatzpotenziale eröffnen könnten. Ob dies jedoch zu den aktuell diskutierten Preisvorstellungen passt, bleibt offen.

Zwei mögliche Richtungen für die Aktie

Scheitert eine Übernahme, dürfte die zuletzt aufgekommene Euphorie rasch nachlassen. In diesem Fall würden die operativen Herausforderungen wieder stärker in den Fokus rücken. Gelingt hingegen ein Einstieg von Anta zu einem für beide Seiten tragfähigen Preis, könnte dies dem Kurs erneut Auftrieb verleihen und Puma strategisch neue Perspektiven eröffnen.

Für Anleger bleibt die Situation damit binär: Die Aktie reagiert derzeit weniger auf Fundamentaldaten als auf Nachrichten rund um mögliche Verhandlungen.

Aktienanalyse

Chartbild von hoher Unsicherheit geprägt

Charttechnisch hat sich Puma seit dem Tief im Spätherbst deutlich erholt und notiert über wichtigen gleitenden Durchschnitten. Gleichzeitig signalisiert der Relative-Stärke-Index eine fortgeschrittene Bewegung, die anfällig für Rücksetzer ist. Der Bereich um 25 Euro gilt als kurzfristige Hürde, während auf der Unterseite frühere Unterstützungen wieder an Bedeutung gewinnen könnten. Die hohe Volatilität verdeutlicht, wie stark der Kurs derzeit von neuen Meldungen abhängig ist.

Fazit

Die Puma-Aktie bleibt aktuell eine Wette auf einen möglichen Deal. Die Übernahmefantasie sorgt für Kursbewegung, doch die Preislücke zwischen Käufer und Verkäufer ist erheblich. Solange hier keine Annäherung erkennbar ist, bleibt das Risiko hoch, dass die Spekulationen enttäuscht werden.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
