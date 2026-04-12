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Vestas – Aktie macht Druck

Fliegt jetzt der Deckel? Die nächsten Kursziele 12.04.2026, 08:12 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Vestas – Aktie macht Druck: Fliegt jetzt der Deckel? Die nächsten Kursziele
© Symbolbild von Jose Roberto Jr. Del Rosario auf Pixabay
Die Aktie des dänischen Windkraftanlagenbauers Vestas tritt in eine entscheidende und womöglich richtungsweisende Phase ein. Anfang Februar markierte die Aktie im Bereich von 27 Euro ein markantes Zwischenhoch. Statt den Weg in Richtung 30 Euro fortzusetzen, kamen Gewinnmitnahmen auf. Und die hatten es in sich. Rasch fand sich die Aktie im Kursbereich 22,0 Euro / 20,5 Euro wieder. Es folgte eine knackige Erholung, die wiederum im Bereich von 26 Euro erneut Gewinnmitnahmen provozierte.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Vestas Wind Systems Bearer and/or registered 26,38 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Vestas - Fliegt jetzt der Deckel? Die nächsten Kursziele

Unsere letzte Kommentierung zur Vestas-Aktie (WKN: A3CMNS | ISIN: DK0061539921 | Ticker-Symbol: VWSB)  überschrieben wir am 02. April mit „Ist das die letzte Chance, bevor die Kursrallye endgültig eskaliert?“. Zum damaligen Zeitpunkt war genau dieser Rücksetzer ausgehend von den 26 Euro zu beobachten. Mittlerweile hat sich das Chartbild erneut verändert. Zäumen wir das Pferd daher zunächst von der charttechnischen Seite auf.

Die Vestas-Aktie konterte den letzten Rücksetzer. Die Aktie drehte nach oben ab und nimmt nun wieder den Kursbereich von 27 Euro ins Visier. Die Aufgabenstellung ist aus charttechnischer Sicht klar definiert: Vestas muss über die 27 Euro, um die Tür in Richtung 30 Euro zu öffnen. Etwaige Rücksetzer sollten hingegen eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. Im besten Fall bleiben Rücksetzer auf 23,5 Euro begrenzt. Sollte es für die Aktie hingegen unter die Marke von 20,5 Euro gehen, würde eine Neubewertung notwendig werden.

Aktienchartanalyse

Zusammengefasst

Vestas weist ähnlich wie Nordex ein starkes Momentum auf. Die aktuelle Gemengelage mit den hohen Ölpreisen rückt das Thema „Erneuerbare Energien“ in den Fokus des Anlegerinteresses. Darüber hinaus punktet Vestas mit einem anhaltend starken Newsflow. Nachrichten über Auftragseingänge verzücken die Marktakteure bereits seit geraumer Zeit und verhalfen der Aktie maßgeblich zu diesem eindrucksvollen Comeback. An dieser Stelle sei noch einmal darauf verwiesen, dass Vestas vor einem Jahr noch im Kursbereich von 12 Euro umherdümpelte.  

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bestätigten zuletzt ihr Votum „overweight“ für die Aktie. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 212 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 28,37 Euro). Die Analysten von Jefferies bestätigten ihr Votum „buy“. Das Kursziel hoben sie von 200 Dänische Kronen auf 215 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 28,77 Euro) an.

Bn-Redaktion/mt
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