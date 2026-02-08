Anzeige
+++BREAKING NEWS vom Freitag Diese Kupfer-Silber-News entfaltet ihre Wirkung erst jetzt+++
Vestas mit Kursdebakel

Zahlen da, Ernüchterung auch 08.02.2026, 09:29 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Vestas mit Kursdebakel: Zahlen da, Ernüchterung auch
© bn
Der dänische Windkraftanlagenbauer Vestas legte kürzlich die Zahlen für das 4. Quartal 2025 respektive für das Gesamtjahr 2025 vor. Die Aktie musste nach der Veröffentlichung Federn lassen. Der Markt hatte sich offenkundig etwas mehr von dem Zahlenwerk erhofft.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Vestas Wind Systems Bearer and/or registered 22,27 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Vestas – Zahlen da, Ernüchterung auch

Vestas konnte mit den Ergebnissen für das 3. Quartal 2025 noch punkten. In Bezug auf die Q4-Daten fiel das Urteil des Marktes etwas anders aus. Schauen wir uns die Zahlen im Detail an. Vestas veröffentlichte den Umsatz für das Jahr 2025 mit 18,822 Mrd. Euro, nach 17,295 Mrd. Euro im Jahr 2024. Die Dänen veröffentlichten ein EBITDA in Höhe von 2,053 Mrd. Euro, nach 1,658 Mrd. Euro im Vorjahr. Vestas gab das operative Ergebnis (EBIT) vor Sonderposten für das Jahr 2025 mit 1,067 Mrd. Euro an, nach 0,741 Mrd. Euro in 2024. Die EBIT-Marge vor Sonderposten wurde mit 5,7 Prozent vermeldet, nach 4,3 Prozent im Jahr 2024. Der Nettogewinn legte kräftig zu. Vestas veröffentlichte diesen mit 780 Mio. Euro, nach 494 Mio. Euro im Jahr 2024. Der wichtige free cash flow fiel mit 1,122 Mrd. Euro exzellent aus. Im Jahr 2024 belief sich der free cash flow auf 0,991 Mrd. Euro

Im Rahmen der Veröffentlichung gab Vestas die Prognose für das Gesamtjahr 2026 bekannt. Die Dänen rechnen mit einem Umsatz in einer Spanne von 20 Mrd. Euro bis 22 Mrd. Euro. Die EBIT-Marge vor Sonderposten wird zwischen 6 Prozent und 8 Prozent erwartet.   

Aktienanalyse

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten ihr Votum „hold“ für die Aktie. Das Kursziel sie nach wie vor mit 185 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 24,77 Euro). Die Analysten der DZ Bank bestätigten ihr Votum „kaufen“ für die Aktie. Das Kursziel hoben sie von 195 Dänische Kronen auf 200 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 26,78 Euro) an. Die Analysten von JPMorgan bewerten die Aktie ganz ähnlich. Das Votum der US-Amerikaner lautet unverändert „overweight“ und das Kursziel 200 Dänische Kronen.

Aktie in Bedrängnis

Die Vestas-Aktie (WKN: A3CMNS | ISIN: DK0061539921 | Ticker-Symbol: VWSB) musste in den letzten Tagen massiv Federn lassen. Gewinnmitnahmen dominieren das Handelsgeschehen, nachdem der Sprung über die 27 Euro scheiterte. Aktuell ist die Aktie in den zentralen Unterstützungsbereich 23,5 Euro und 22,0 Euro eingedrungen. Sollte es darunter gehen, könnte es eng werden. Um die Rallye wieder anzukurbeln, bedarf es eines Vorstoßes über die 27 Euro.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VJ43S1
Ask: 3,79
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VJ43S1. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Verdi bestreikt Nahverkehr in München und Nürnberg Hauptdiskussion
2 ROUNDUP 2: Spannungsabfall löst größeren Stromausfall in Stuttgart aus Hauptdiskussion
3 ROUNDUP/ Eurozone: Inflationsrate fällt auf tiefsten Stand seit fast fünf Jahren Hauptdiskussion
4 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
5 Novo Nordisk erwartet Umsatzrückgang wegen niedriger Preise - Aktie stürzt ab Hauptdiskussion
6 ROUNDUP 2/Irans Präsident: Streben keinen Krieg an - Reaktion auf EU Hauptdiskussion
7 Intel-Crash als Warnschuss: Warum die Staats-Milliarden verpuffen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Gold nimmt die 5.000 USD wieder ins Visier: Barrick Mining nach den …

9:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Buffett warnt vor unkontrollierbarer Technologie mit globaler …

Gestern 14:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Sportliche Sorgen treffen den Kurs: BVB-Aktie unter Druck: Droht ein…

Gestern 14:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Wochenschluss macht Hoffnung auf mehr: Bayer – Comeback …

Gestern 8:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Amazon nach Zahlen: Markt besorgt, Aktie schmiert ab – Die nä…

Gestern 8:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bitcoin Wahnsinn: Kurs springt plötzlich wieder steil hoch

Freitag 19:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

China Deal: Nvidia spielt mit dem Feuer

Freitag 18:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Amazon Absturz: Anleger fliehen wegen gigantischen Ausgaben

Freitag 18:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer