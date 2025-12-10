Vestas nicht zu stoppen: Das Mega-Comeback läuft. Die nächsten Kursziele

Abschluss!
Das Mega-Comeback läuft. Die nächsten Kursziele

Noch im April dieses Jahres hätte es wohl kaum jemanden überrascht, wenn die anhaltende Talfahrt die Aktie des dänischen Windkraftanlagenbauers unter die 10 Euro geführt hätte.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Vestas Wind Systems Bearer and/or registered 22,35 EUR +4,00 % Baader Bank

Nur mit Mühe und einer großen Kraftanstrengung gelang damals die Stabilisierung des Kursniveaus im Bereich von 10,8 Euro / 11,0 Euro. Derartige Kursbereiche hat Vestas mittlerweile hinter sich gelassen. Bei Anlegern und Investoren kehrte die Zuversicht zurück. Gleichzeitig hellte sich die fundamentale Lage des Unternehmens auf. Im Ergebnis zauberte die Aktie in den letzten Wochen und Monaten ein beeindruckendes Comeback auf das Börsenparkett. 

Vestas – Das Mega-Comeback läuft. Die nächsten Kursziele

Der untere 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis dokumentiert die Lage der Vestas-Aktie (WKN: A3CMNS | ISIN: DK0061539921 | Ticker-Symbol: VWSB) auf sehr eindrucksvolle Art und Weise. 

Vestas Aktienchart

In den letzten Wochen gab es aus charttechnischer Sicht zwei zentrale Weichenstellungen – der Sprung der Aktie über die 18 Euro und der Ausbruch über die 20 Euro. Nun könnte es zu einer weiteren Weichenstellung kommen. Mit großer Vehemenz setzt Vestas den Widerstandsbereich von 22,5 Euro unter Druck. Ein Ausbruch über die 22,5 Euro würde ein weiteres Kaufsignal auslösen. Gleichzeitig würde sich der Aktie weiteres Kurspotenzial in Richtung 24 Euro und 25 Euro eröffnen. Zudem zeichnet sich so langsam ab, dass das übergeordnete Ziel der Bewegung wohl der zentrale Widerstandsbereich von 29,2 Euro sein dürfte.

Auch in den letzten Tagen zeichnete ein positiver Newsflow dafür verantwortlich, dass die Rallye der Aktie am Laufen blieb. Besonders die Nachrichten über eintrudelnde Auftragseingänge hielt die Kauflaune unter Anlegern und Investoren hoch. Etwaige Rücksetzer auf der Unterseite sollten eng begrenzt bleiben. Wichtige Unterstützungen finden sich bei 20 Euro und 18 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Eine beachtliche Bandbreite weisen unverändert die Kursziele der Analysten auf. Skeptisch sind unverändert die Analysten der britischen Investmentbank Barclays. Sie stufen Vestas nach wie vor mit „underweight“ ein. Das Kursziel hoben sie von 70 Dänische Kronen auf 80 Dänische Kronen (entspricht aktuell 10,71 Euro) an. Die Analysten von JPMorgan sind da deutlich optimistischer. Deren Votum lautet nach wie vor „overweight“. Das Kursziel für die Vestas-Aktie hoben sie von 173 Dänische Kronen auf 200 Dänische Kronen (entspricht aktuell 26,78 Euro)  an. Ganz ähnlich bewerten die Analysten von Bernstein Research die Lage. Sie bestätigten ihr Votum „outperform“ und das Kursziel von 195 Dänische Kronen (entspricht aktuell 26,11 Euro).  

Bn-Redaktion/mt

