Xiaomi sprengt Akku-Limits

13.08.2025, 18:26 Uhr

Xiaomi treibt mit Silizium-Kohlenstoff-Akkus und Feststoffbatterien die Akkuinnovation voran. Die neue Anodentechnologie ermöglicht Smartphone-Akkus mit bis zu 9.000 mAh bei schlankem Design, während Feststoffzellen noch mehr Energiedichte und Sicherheit versprechen. Damit zielt Xiaomi auf längere Laufzeiten, höhere Leistung und eine führende Rolle in der nächsten Akku-Generation – sowohl im Smartphone- als auch im E-Auto-Bereich.
Silizium statt Graphit: Die stille Akku-Revolution

Xiaomi macht bei der Akkutechnologie ernst und setzt mit gleich zwei Entwicklungen neue Maßstäbe: Zum einen bringt das Unternehmen Silizium-Kohlenstoff-Akkus zur Serienreife, zum anderen investiert es kräftig in Feststoffbatterien. Bei den Silizium-Kohlenstoff-Akkus wird die klassische Graphit-Anode durch eine Mischung aus Silizium und Kohlenstoff ersetzt – ein Ansatz, der in der Branche für Aufmerksamkeit sorgt. Die Vorteile liegen auf der Hand: höhere Energiedichte bei gleichbleibendem Volumen und Gewicht. Dadurch lassen sich deutlich größere Akkukapazitäten realisieren, ohne dass die Geräte klobiger werden.

Akkuriesen mit schlankem Gehäuse

Mit dieser Technologie eröffnet Xiaomi eine neue Größenordnung: Künftig sollen Akkus mit mehr als 7.000 mAh in Smartphones Einzug halten. Konkrete Pläne gibt es bereits: Modelle wie das Xiaomi 16 und ausgewählte Geräte der Redmi-Serie sollen von den neuen Akku-Formaten profitieren. Ein besonders ambitioniertes Projekt: Ein Redmi-Gerät mit einem Akku zwischen 8.500 und 9.000 mAh – und das bei einer Gehäusedicke von nur 8,5 Millimetern. Damit positioniert sich Xiaomi klar gegen die bisherige Logik, dass mehr Laufzeit zwangsläufig zu dickeren Smartphones führen muss.

Blick in die Zukunft: Feststoff statt Flüssigkeit

Parallel dazu arbeitet Xiaomi an einer zweiten Technologie, die langfristig für noch größere Umwälzungen sorgen könnte: Feststoffbatterien. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Zellen verzichten diese auf brennbare Flüssigelektrolyte – ein Pluspunkt in Sachen Sicherheit. Gleichzeitig versprechen sie eine nochmals höhere Energiedichte, was nicht nur die Betriebsdauer von Smartphones verlängert, sondern auch das Reichweitenproblem bei Elektroautos adressieren kann.

Xiaomi hat hierzu bereits ein Patent auf eine Feststoffzelle mit geschichteter Elektrodenstruktur eingereicht. Diese Bauweise soll die Ionendurchlässigkeit verbessern und die Effizienz weiter steigern. Die Technologie befindet sich zwar noch in der Entwicklungsphase, ist aber zentraler Bestandteil von Xiaomis langfristiger Produktstrategie – sowohl im Bereich High-End-Smartphones als auch bei Elektrofahrzeugen wie dem SU7. Das Ziel: mehr Leistung, mehr Sicherheit und deutlich längere Laufzeiten.

