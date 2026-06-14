Marmelade darf ab heute Marmelade heißen 13.06.2026, 22:01 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Konfitüre, Fruchtaufstrich oder Gelee: Der Wortsalat hat ein Ende. Marmelade darf wieder so genannt werden. Auch beim Kauf von Honig bekommen Supermarktkunden mehr Klarheit - über die Herkunft.

Marmelade darf ab heute Marmelade heißen. Außerdem bekommen Supermarktkunden mehr Klarheit über die Herkunft von Honig. Das sieht eine Verordnung des Bundesagrarministeriums vor, mit der eine EU-Richtlinie national umgesetzt wird.

EU-Recht schrieb bisher vor, dass nur Produkte aus Zitrusfrüchten als «Marmelade» bezeichnet werden dürfen, alles andere musste als Konfitüre etikettiert werden. Die EU hatte die «Frühstücksrichtlinie» vor zwei Jahren geändert. Um Verwechslungen mit Marmelade etwa aus Erdbeeren oder Aprikosen zu vermeiden, muss Marmelade aus Zitrusfrüchten gemäß EU-Recht nun jedoch «Zitrusmarmelade» genannt werden, wobei das Wort Zitrus auch durch den Namen der jeweils verwendeten Frucht ersetzt werden kann. 

Bisherige Marmeladen-Regelung geht auf Briten zurück

Die ursprüngliche Regel geht auf einen Verhandlungserfolg der Engländer zurück, wo Marmelade traditionell nur aus Zitrusfrüchten hergestellt wird. Mit ihrem Eintritt in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft hatten die Briten gefordert, dass nur Marmelade aus Zitrusfrüchten auch so heißen dürfe und hatten damit Erfolg.

Anlässlich der Vorbereitungen für den Brexit hatte Jakob von Weizsäcker (SPD), heute Finanzminister des Saarlands und damals Mitglied im EU-Parlament, 2017 dann vorgeschlagen, dass Marmelade nach dem EU-Austritt der Briten auch wieder so heißen dürfe. Marmelade wieder Marmelade nennen zu dürfen, könne dabei helfen, vielen EU-Bürgern den bitteren Nachgeschmack des Brexits etwas zu versüßen, schrieb der SPD-Politiker mit ironischem Unterton in einer schriftlichen Anfrage an die EU-Kommission. Seit heute ist dieser Vorschlag Wirklichkeit geworden.

Klarheit über die Herkunft von Honig

Auch bei Honig gibt es ab heute eine Neuerung: Auf Gläsern und Etiketten müssen die Namen aller Ursprungsländer aufgeführt werden, wenn es mehrere sind. Bisher waren auch pauschale Angaben möglich wie «Mischung von Honig aus EU-Ländern und Nicht-EU-Ländern».

Die Herkunftsländer müssen gemäß der jetzt in Kraft getretenen Verordnung in absteigender Reihenfolge ihres Anteils angegeben werden und zusätzlich der Gewichtsanteil in Prozent. Honig, der bis zum heutigen Stichtag nach den alten Vorgaben abgefüllt wurde, darf noch abverkauft werden.

© dpa-infocom, dpa:260613-930-219327/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Umfrage: Viele lassen wegen Spritpreis Auto häufiger stehen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP: Planmäßiger Flugverkehr in München nach Alarm Hauptdiskussion
3 Dax zittert vor US-Arbeitsmarktbericht: Münchener Rück – Findet das Trauerspiel seine Fortsetzung? Hauptdiskussion
4 IRW-News: Uranium One Mining Corp.: Uranium One Mining Corp. gibt Abschluss einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung bekannt und erzielt damit einen Bruttoerlös von rund 3.008.401 $ Hauptdiskussion
5 Bericht: Weiterer Rekord bei Einbürgerungen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
GNW-News: EAACI fordert eine Zukunft im Sinne von "Vision Zero", …

Gestern 17:06 Uhr • Artikel • dpa-AFX

GNW-News: KFSH präsentiert auf der HLTH Europe 2026 vertrauenswü…

Gestern 16:02 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Elon Musk knackt die Billionen-Marke: Rekord-IPO macht den Tech-…

Gestern 13:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SpaceX-IPO bricht alle Rekorde: Raumfahrt-Riese überholt Tesla am …

Gestern 13:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax trotzt dem SpaceX-Hype: DHL Group – Aktie könnte nun …

Gestern 9:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Adobe nach Zahlen: Ist der Niedergang der Aktie noch aufzuhalten?

Gestern 9:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Berlin-Hamburg: Züge rollen wieder - Kleiner Fahrplanwechsel

Gestern 8:39 Uhr • Artikel • dpa

Anthropic sperrt Top-KI-Modell nach Regierungs-Anordnung

Gestern 6:50 Uhr • Artikel • dpa

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer