Zahl der Arbeitslosen steigt im Juli über drei Millionen 31.07.2026, 07:56 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juli im Vergleich zum Vormonat um 71.000 gestiegen und hat mit 3,007 Millionen Menschen die Drei-Millionen-Marke überschritten. Die Zahl liegt damit um 28.000 höher als im Juli 2025, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 6,4 Prozent.

© dpa-infocom, dpa:260731-930-465025/1

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