Die gestern (16.11.) veröffentlichte Nachricht von der geplanten Kooperation zwischen Nel ASA und General Motors rückte das Thema Wasserstoff wieder in den Fokus. Während sich die Nachricht für die Norweger als weiterer Kurstreiber entpuppte, reagierten die Aktien der Mitbewerber Plug Power und Ballard Power eher zurückhaltend. Bleiben wir gleich bei Nel ASA.

Nel ASA – Aktie bärenstark.

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des norwegischen Wasserstoffkonzerns Nel ASA (WKN: A0B733 | ISIN: NO0010081235 | Ticker-Symbol: D7G) überschrieben wir vor genau einer Woche noch mit „Lage bleibt brisant“.

Zum damaligen Zeitpunkt attackierte Nel ASA den Widerstandsbereich um 1,30 Euro; allerdings bis dahin vergeblich. In der Folgezeit löste sich der Knoten. Der kurzfristige Aufwärtstrend (grün dargestellt) setzte sich durch. Die Aktie durchbrach die 1,30 Euro und verschaffte sich so weiteres Aufwärtspotential. Die Nachricht von der Zusammenarbeit mit General Motors sorgte dann für weiteren Auftrieb. Nel ASA ist mittlerweile in den Bereich von 1,40 Euro vorgedrungen. Eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 1,50 Euro „liegt in der Luft“. Auf der Unterseite haben die 1,30 Euro nun zentrale Bedeutung als Unterstützung.

Plug Power – Aktie desolat.

Plug Power (WKN: A1JA81 | ISIN: US72919P2020 | Ticker-Symbol: PLUN) konnte zuletzt einen vielversprechenden Vorstoß auf der Oberseite lancieren. Doch im entscheidenden Moment versagten der Aktie die Kräfte.

Mit großer Vehemenz löste sich Plug Power vom Unterstützungsbereich um 14 US-Dollar / 15 US-Dollar. Ein Ausbruch über die 18,3 US-Dollar hätte der Aktie den Weg in Richtung 20 US-Dollar geebnet. So aber drehte Plug Power an entscheidender Stelle ab. Derzeit muss die Aktie aufpassen, dass sie auf der Unterseite nicht in Bedrängnis gerät. So gilt es, einen Rücksetzer unter die 14 US-Dollar unter allen Umständen zu vermeiden. Sollte dieses Unterfangen nicht gelingen, ist Obacht geboten. Zudem könnte sich der Rücksetzer dann bis in den Bereich von 12,7 US-Dollar ausweiten. Spannung verspricht aktuell die Konstellation bei Ballard Power.

Ballard Power – Aktie immer aussichtsreicher

Ballard Power (WKN: A0RENB | ISIN: CA0585861085 | Ticker-Symbol: PO0) hat sich in eine aussichtsreiche Position vorgekämpft.

In den letzten Wochen bewegte sich Ballard Power in einer Range von 5,2 US-Dollar / 5,0 US-Dollar auf der Unterseite sowie 5,8 US-Dollar / 6,0 US-Dollar auf der Oberseite seitwärts. Bis zuletzt limitierte zudem der kurzfristige Abwärtstrend (grün dargestellt). Kürzlich setzte Ballard Power zum Sprung über die 6,0 US-Dollar an und attackierte damit auch gleichzeitig den kurzfristigen Abwärtstrend. Nun muss es darum gehen, dem Vorstoß weitere Relevanz zu verschaffen und vor diesem Hintergrund über die 7,0 US-Dollar vorzustoßen. Auf der Unterseite sollte es für Ballard Power unverändert nicht unter die 5 US-Dollar gehen.

