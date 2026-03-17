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143 % Rally bei Goldminen

Explodieren die Gewinne jetzt weiter? 17.03.2026, 16:27 Uhr Jetzt kommentieren: 0

143 % Rally bei Goldminen: Explodieren die Gewinne jetzt weiter?
© Bild von Steve Bidmead auf Pixabay
Die starke Entwicklung am Goldmarkt hat 2025 auch Minenaktien massiv nach oben getrieben. Viele Investoren setzen nun darauf, dass sich dieser Trend fortsetzt. Doch der Einstieg bleibt mit Chancen und Risiken verbunden.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
MVIS Global Junior Gold Miners (Pr) Price-Index 3.177,76 PKT -0,31 % Stuttgart
NYSE Arca Gold Bugs Index 822,78 PKT -0,52 % TTMzero RT (USD)
Gold 5.002,70 USD -0,07 % Lang & Schwarz

Goldpreis treibt Minenaktien an

Gold hat sich im Jahr 2025 um mehr als zwei Drittel verteuert – Goldminenaktien entwickelten sich sogar noch dynamischer. Der Goldminenindex Nyse Arca Gold Bugs legte innerhalb eines Jahres um fast 143 Prozent zu. Der breiter gefasste Global Gold Miners Index stieg sogar um fast 149 Prozent. Der Grund liegt im Geschäftsmodell der Unternehmen. Steigende Goldpreise wirken sich direkt auf die Gewinne aus, da die Produktionskosten vergleichsweise stabil bleiben. Dadurch entsteht ein Hebeleffekt, der die Aktienkurse zusätzlich antreibt.

Margen steigen überproportional

Die Kostenstruktur zeigt die Dynamik besonders deutlich. Die Ausgaben eines Goldminenbetreibers liegen laut World Gold Council im Schnitt bei 1578 US-Dollar pro Feinunze. Zu Jahresbeginn lag der Goldpreis bei 2626 US-Dollar pro Unze, was einem Gewinn von 1048 US-Dollar pro Unze entspricht. Nach dem jüngsten Anstieg notiert Gold fast wieder bei 4400 US-Dollar pro Unze. Damit ergibt sich ein durchschnittlicher Gewinn von 2822 US-Dollar pro Unze. Im Jahresverlauf entspricht das einem Gewinnanstieg von rund 160 Prozent.

Unternehmen bauen Aktivitäten aus

Die hohe Profitabilität führt dazu, dass viele Konzerne ihre Investitionen erhöhen. Besonders sichtbar ist dies in Australien. Dort gaben Bergbauunternehmen im dritten Quartal zusammen 238 Millionen US-Dollar für Exploration aus. Dieser Wert markiert den höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1994. Die Branche bereitet sich damit offenbar auf eine länger anhaltende Phase hoher Preise vor.

Optimismus für das Jahr 2026

Auch der Ausblick vieler Unternehmen bleibt positiv. Analysten sehen weiteres Kurspotenzial, sofern das Umfeld stabil bleibt. Geopolitische Unsicherheiten und Inflationssorgen könnten die Nachfrage nach Gold zusätzlich stützen. Gleichzeitig zeigt sich jedoch, dass Kapital zunehmend auch in alternative Anlagen fließt. Vor allem Kryptowährungen gewinnen an Bedeutung und konkurrieren teilweise mit Gold um die Rolle als sicherer Hafen.

Chancen und Risiken im Blick behalten

Goldminenaktien bieten die Möglichkeit, überproportional von steigenden Edelmetallpreisen zu profitieren. Der Hebeleffekt kann jedoch auch in die andere Richtung wirken, falls der Goldpreis nachgibt. Hinzu kommen operative Risiken wie steigende Kosten, politische Unsicherheiten in Förderländern oder schwankende Produktionsmengen. Die Entwicklung bleibt daher eng an den Goldpreis gekoppelt – mit entsprechend hoher Volatilität.

Bn-Redaktion/ar
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