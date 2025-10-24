200-Millionen-Coup

Der US-Datenanalyse-Spezialist Palantir Technologies und der Netzwerkanbieter Lumen Technologies haben ihre Partnerschaft massiv erweitert und eine strategische Vereinbarung im Wert von rund 200 Millionen US-Dollar geschlossen. Ziel ist die tiefgreifende Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmensnetzwerke und Geschäftsprozesse. Die Nachricht wurde an der Börse euphorisch aufgenommen und trieb die Aktien beider Unternehmen kräftig an.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Lumen Technologies 7,083 EUR +5,55 % Lang & Schwarz
Palantir 158,93 EUR +2,20 % Baader Bank

Strategische Allianz für die KI-Wende
Die Kooperation vereint Palantirs fortschrittliche Foundry- und Artificial Intelligence Platform (AIP) mit dem globalen digitalen Netzwerk von Lumen. Diese Allianz soll Unternehmen dabei unterstützen, die komplexen Herausforderungen in multi-cloudbasierten IT-Umgebungen zu meistern und KI-Lösungen schneller und sicherer bereitzustellen.

Palantir befreit, Lumen bewegt
Lumen-CEO Kate Johnson betonte, dass die Unternehmen gemeinsam einzigartig positioniert seien, um die KI-Ambitionen von Unternehmen in einem beispiellosen Maßstab zu verwirklichen. Der Fokus liegt darauf, KI in reale Betriebsprozesse einzubetten, um Firmen zu ermöglichen, ihre Arbeitsweise, ihren Wettbewerb und ihr Wachstum neu zu definieren. Palantir-CEO Alex Karp hob die Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur- und Intelligenzebene hervor, um Kunden zu KI-Gewinnern zu machen.

Markt reagiert mit Kurssprüngen
Die Börse feierte den Deal mit deutlichen Zugewinnen: Die Palantir-Aktie stieg kräftig, was den starken Aufwärtstrend des Papiers seit Jahresbeginn unterstrich. Noch beeindruckender war die Reaktion der Lumen-Aktie, die um mehr als zehn Prozent zulegte. Die Partnerschaft, die nur einen Monat nach einem internen Optimierungsprojekt bei Lumen folgt, signalisiert den Schritt in den breiten Unternehmenseinsatz von KI-gestützter Infrastruktur.

