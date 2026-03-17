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600 Mrd. € Rüstungsboom

Wo kommt das Geld an? 17.03.2026, 10:18 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Soldaten
© Bild von tprzem auf Pixabay
Die deutsche Rüstungsindustrie erlebt eine historische Transformation mit weitreichenden Folgen für Wirtschaft und Kapitalmärkte. Milliardeninvestitionen treiben Wachstum, Innovation und neue Geschäftsmodelle voran. Doch an den Börsen entscheidet zunehmend die tatsächliche Umsetzung über Gewinner und Verlierer.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.583,50 EUR -2,81 % Lang & Schwarz
HENSOLDT 79,63 EUR -2,54 % Lang & Schwarz

Milliardenprogramm setzt neue Dynamik frei

Die sicherheitspolitische Zeitenwende sorgt für eine massive Kapitalverschiebung: Rund €600 Milliarden stellt die Regierung für den Ausbau der Verteidigung bereit. Was ursprünglich als geopolitische Reaktion gedacht war, entwickelt sich zunehmend zu einem wirtschaftlichen Impulsgeber. Vereinfachte Beschaffungsprozesse führen dazu, dass Unternehmen Rekordaufträge erhalten – von Munition bis zu Drohnensystemen. Gleichzeitig erleichtern Banken die Finanzierung, was Investitionen zusätzlich beschleunigt.

Industrie profitiert von steigender Nachfrage

Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette reagieren schnell. Neue Produktionskapazitäten entstehen in Rekordzeit, während etablierte Konzerne ihre Auftragsbücher massiv ausweiten. Ein führender Rüstungskonzern konnte beispielsweise innerhalb von nur 15 Monaten eine neue Munitionsfabrik errichten. Parallel dazu steigen die Auftragseingänge deutlich – in einzelnen Fällen um bis zu 62%. Auch die Gesamtindustrie zeigt Stärke: Die Bestellungen legten zuletzt um 7,4% zu.

Technologie wird zum entscheidenden Faktor

Moderne Konflikte verändern die Anforderungen an militärische Ausrüstung grundlegend. Drohnen, KI-Systeme und vernetzte Lösungen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Start-ups entwickeln autonome Fahrzeuge oder Softwarelösungen, die nicht nur militärisch, sondern auch zivil nutzbar sind. „Es gibt viel Druck“, heißt es aus der Branche, „das ist gut, weil es Dynamik bringt und jetzt viel passiert.“ Diese Innovationskraft könnte langfristig auch andere Industriezweige beflügeln.

Wachstumseffekte für die Gesamtwirtschaft

Ökonomen sehen bereits konkrete Auswirkungen auf die Konjunktur. Laut Schätzungen könnte der Verteidigungssektor bis 2028 rund 0,5 Prozentpunkte zum Wirtschaftswachstum beitragen. Gleichzeitig stabilisiert die Nachfrage Teile der angeschlagenen Industrie, insbesondere Zulieferer aus der Automobilbranche. Ein Großteil der Aufträge bleibt im Inland oder innerhalb Europas – rund 85% der Verträge werden regional vergeben.

Börsen reagieren differenziert auf den Boom

Trotz steigender Budgets zeigen sich Anleger vorsichtig. Nach einer starken Rallye haben sich viele Rüstungsaktien seit Anfang 2026 seitwärts entwickelt. Bewertungen liegen inzwischen deutlich über dem Marktdurchschnitt, teilweise doppelt so hoch wie im breiten europäischen Index. Investoren achten daher stärker auf die Umsetzung: „Heute liegt der Fokus vollständig auf der Ausführung“, heißt es aus Analystenkreisen. Gleichzeitig bleibt der Sektor im Spannungsfeld zwischen hohen Erwartungen und technologischen Umbrüchen.

Einzelwerte im Fokus: Rheinmetall und Hensoldt unter Druck und Chancen

Besonders im Blickpunkt stehen große Player wie Rheinmetall und Hensoldt, die als zentrale Profiteure des Booms gelten. Rheinmetall konnte seinen Aktienkurs seit Anfang 2025 zeitweise um mehr als 160% steigern, kämpft jedoch zuletzt mit Zweifeln am kurzfristigen Wachstumstempo – trotz rekordhoher Auftragsbücher. Auch Hensoldt verzeichnete einen deutlichen Nachfrageanstieg, mit einem Plus von 62% bei den Bestellungen. Dennoch zeigt sich: Der Markt bewertet nicht mehr nur politische Fantasie, sondern konkrete Umsetzung. „Heute liegt der Fokus vollständig auf der Ausführung“, wird aus Analystenkreisen betont. Für beide Unternehmen bleibt entscheidend, wie schnell sie Kapazitäten ausbauen und gleichzeitig auf neue Technologien wie Drohnenabwehr, Sensorik und vernetzte Systeme setzen.

Bn-Redaktion/ts
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