Adobe überrascht mit starker Prognose und wachsendem KI-Geschäft: Adobe-Zahlen übertreffen Erwartungen, doch die Aktie schwankt

12.09.2025, 19:19 Uhr

Adobe meldet für das abgelaufene Quartal starke Zahlen und hebt die Prognose für das Gesamtjahr an. Während das KI-Geschäft kräftig zulegt, bleibt die Aktie dennoch unter Druck.
KI treibt Umsatzwachstum im Kerngeschäft

Im dritten Geschäftsquartal erzielte Adobe einen Umsatz von rund sechs Milliarden US-Dollar, was einem Zuwachs von elf Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch der bereinigte Gewinn pro Aktie fiel mit 5,31 US-Dollar besser aus als von Analysten erwartet. Besonders deutlich zeigte sich die Dynamik im Bereich Künstliche Intelligenz. Adobe generierte bereits über fünf Milliarden US-Dollar an jährlich wiederkehrenden Erlösen, die auf den Einsatz KI-gestützter Funktionen zurückzuführen sind.

Für das laufende vierte Quartal stellt das Unternehmen einen Umsatz zwischen 6,08 und 6,13 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll zwischen 5,35 und 5,40 US-Dollar liegen. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde ebenfalls angehoben. Adobe erwartet nun Erlöse von bis zu 23,7 Milliarden US-Dollar bei einem Gewinn je Aktie von über 20,80 US-Dollar.

Analysten bleiben optimistisch, der Markt zögert

Zwar honorieren viele Analysten die Fortschritte im KI-Segment, doch an den Börsen bleibt die Reaktion verhalten. Einige Beobachter sehen in den hohen Investitionen ein langfristiges Potenzial, bezweifeln jedoch die kurzfristige Monetarisierbarkeit der neuen Funktionen.

Zudem wächst der Konkurrenzdruck. Anbieter wie Canva, Midjourney oder Figma entwickeln ebenfalls kreative Softwarelösungen mit KI-Einbindung. Das zwingt Adobe dazu, Innovationstempo und Marktpräsenz hoch zu halten, um nicht an Relevanz zu verlieren.

Die Aktie bleibt daher schwankungsanfällig. Trotz der positiven Geschäftsentwicklung konnte das Papier in diesem Jahr nicht nachhaltig zulegen. Analysten wie Stifel halten dennoch an ihrer Kaufempfehlung fest und bestätigen Kursziele im Bereich um 480 US-Dollar.

Wie nachhaltig ist das KI-Wachstum wirklich?

Im Zentrum der kommenden Entwicklungen steht die Frage, wie stark Adobe den Markt von der langfristigen Tragfähigkeit der KI-Strategie überzeugen kann. Anleger und Analysten erwarten nun klare Signale zur künftigen Margenentwicklung sowie zur Verteidigung der Marktanteile gegenüber agiler werdenden Wettbewerbern.

Ob sich Adobe mit seinen KI-Initiativen dauerhaft als Innovationsführer behaupten kann, dürfte entscheidend für die Kursentwicklung der nächsten Monate sein. Gelingt es Adobe, die Investitionen in Künstliche Intelligenz in nachhaltiges Wachstum zu verwandeln, oder bleibt der Markt angesichts wachsender Konkurrenz skeptisch?

Bn-Redaktion/jh
