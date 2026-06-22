KI-Schub an der Riviera: Adobe will die Content-Produktion neu verdrahten
Adobe nutzt das Cannes Lions Festival, um seine KI-Strategie deutlich auszuweiten. Der Softwarekonzern stellte am Montag an der französischen Riviera eine neue Infrastruktur vor, die Unternehmen stärker bei der automatisierten Erstellung, Steuerung und Ausspielung von Inhalten unterstützen soll. Im Zentrum steht die Plattform „CX Enterprise Coworker“, die als agentische KI-Schicht über die Adobe-Produktwelt hinweg arbeiten soll.
Die neue Lösung soll Aufgaben quer durch Anwendungen wie Photoshop, Premiere Pro und weitere Adobe-Produkte koordinieren. Damit zielt Adobe auf einen Bereich, der für Unternehmen immer wichtiger wird: die schnelle, personalisierte und markenkonforme Produktion großer Content-Mengen. Vom individuell zugeschnittenen Newsletter bis zur personalisierten Werbekampagne soll die gesamte Content-Lieferkette stärker automatisiert werden.
Für diesen Vorstoß hat Adobe prominente Partner eingebunden. Dazu zählen die Werbeholdings WPP und Omnicom, die Beratung Accenture sowie die KI-Entwickler Anthropic und Microsoft. Die Breite dieses Partnernetzwerks zeigt, dass Adobe den Einsatz von künstlicher Intelligenz nicht nur als Produktfunktion versteht, sondern als strategische Infrastruktur für Marketing, Kreation und digitale Kundenansprache.
Nach Angaben des Unternehmens hat der KI-gesteuerte Traffic auf Einzelhandelsseiten zwischen Ende 2024 und Mitte 2026 massiv zugenommen. Adobe reagiert darauf mit einem stärkeren Fokus auf KI-Suchbarkeit und Markenintegrität. Für Werbekunden und Unternehmen wird damit die Frage zentraler, wie Inhalte in KI-gestützten Such- und Empfehlungssystemen auffindbar bleiben, ohne Kontrolle über Markenauftritt und Botschaft zu verlieren.
Rekordumsatz verpufft: Der Aktienkurs bleibt im Krisenmodus
Trotz der groß angelegten Innovationsoffensive zeigt sich die Börse bislang wenig beeindruckt. Die Adobe-Aktie notiert am Montag bei 169,16 Euro und verliert damit knapp zwei Prozent. Besonders auffällig ist die Nähe zum 52-Wochen-Tief bei 165,72 Euro: Der Abstand beträgt nur rund zwei Prozent. Seit Jahresbeginn hat der Titel etwa 40 Prozent eingebüßt.
Auch technische Kennzahlen spiegeln das schwache Sentiment wider. Der 14-Tage-RSI liegt bei 28,8 und damit klar im überverkauften Bereich. Der Kurs bewegt sich zudem mehr als 32 Prozent unter der 200-Tage-Linie von 251,71 Euro. Damit bleibt das Papier aus Marktsicht deutlich angeschlagen, obwohl Adobe operativ starke Zahlen vorgelegt hat.
Im zweiten Quartal erzielte der Konzern einen Rekordumsatz von 6,62 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zusätzlich soll ein Aktienrückkaufprogramm über 25 Milliarden Dollar Vertrauen schaffen. Dennoch hat diese Mischung aus Wachstum, Kapitalrückführung und KI-Offensive bislang keine nachhaltige Kurswende ausgelöst.
Die Diskrepanz ist auffällig: Während Adobe im operativen Geschäft weiter wächst und seine technologische Position ausbauen will, preist der Markt offenbar erhebliche Unsicherheiten ein. Dazu zählen Zweifel an der Geschwindigkeit der KI-Monetarisierung, der Wettbewerbsdruck im Softwaremarkt und die Frage, wie stark neue KI-Werkzeuge bestehende Geschäftsmodelle verändern.
Analysten sehen Chancen, Investoren bleiben gespalten
Einige Marktbeobachter werten den Ausverkauf inzwischen als überzogen. J.P. Morgan sieht auf Sicht von zwölf Monaten ein Potenzial von 74 Prozent Kursplus. Die Begründung lautet, dass die Bewertung nach dem starken Rückgang zu günstig geworden sei. Aus dieser Perspektive könnte Adobe mit seiner KI-Infrastruktur, seinem breiten Produktportfolio und der hohen wiederkehrenden Umsatzbasis besser positioniert sein, als es der aktuelle Aktienkurs nahelegt.
Im institutionellen Lager zeigt sich jedoch kein einheitliches Bild. SG Americas Securities erhöhte die Position im ersten Quartal um 3,4 Prozent. Fisher Funds Management reduzierte das Engagement dagegen um 36,5 Prozent. Diese gegenläufigen Bewegungen verdeutlichen, wie unterschiedlich die aktuelle Lage eingeschätzt wird.
Zusätzliche Unsicherheit kommt aus der Führungsebene. Langzeit-CEO Shantanu Narayen hat seinen Rücktritt angekündigt, Finanzvorstand Dan Durn ist bereits gegangen. Solche Wechsel fallen in eine Phase, in der Adobe strategisch besonders gefordert ist. Der Konzern muss zeigen, dass die neue KI-Offensive nicht nur Aufmerksamkeit erzeugt, sondern auch messbare wirtschaftliche Effekte liefert.
Damit steht Adobe vor einem entscheidenden Glaubwürdigkeitstest. Die Präsentation in Cannes liefert eine klare Botschaft: Der Konzern will bei KI-gestützter Content-Produktion und Marketingautomatisierung eine zentrale Rolle spielen. Die Aktie sendet jedoch ein anderes Signal. Sie testet mehrjährige Tiefs und zeigt, dass Investoren derzeit harte Belege für Wachstum, Margenstärke und verlässliche Führung verlangen.