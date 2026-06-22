Dax startet mit Zuversicht in eine schwierige Handelswoche

RWE – Läutet die Aktie einen neuen Erholungsversuch ein? 22.06.2026, 15:02 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax startet mit Zuversicht in eine schwierige Handelswoche: RWE – Läutet die Aktie einen neuen Erholungsversuch ein?
© Bild von xegxef auf Pixabay
Der Dax startet mit Zuversicht in die neue Handelswoche. Im frühen Montagshandel (22. Juni) übersprang der Index die Marke von 25.000 Punkten. Der Index trägt damit den diplomatischen Entwicklungen zwischen den USA und dem Iran Rechnung. Obgleich die Situation noch immer nicht geklärt ist, sehen die Finanzmärkte Fortschritte. Die sinkenden Ölpreise geben den Aktienmärkten in dieser Phase ebenfalls Halt. So rutschte Brent Öl im frühen Montagshandel wieder unter die Marke von 80 US-Dollar.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
RWE 55,91 EUR +1,54 % Lang & Schwarz
DAX 25.112,42 PKT +0,46 % Ariva Indikation

Ein robuster Wochenstart wäre eine gute Basis für die vor Herausforderungen strotzende Handelswoche. Vor allem am kommenden Donnerstag wird es unter fundamentalen Aspekten spannend. In den USA werden PCE-Daten, BIP-Daten und Daten zu den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter veröffentlicht. Die Qualität der Daten könnte den Wochenausklang bestimmen. 

Für den Dax muss die Aufgabe darin bestehen, die Handelswoche oberhalb von 25.000 Punkten abzuschließen. Das könnte dem Index im Hinblick auf die Sommermonate weitere Stabilität geben. Dax-Kurse unterhalb von 25.000 Punkten bergen unverändert das Risiko, dass es zu weiteren Abgaben in Richtung 24.000 Punkte kommt. 

Zu den Dax-Werten, die aktuell eine ambivalente Kursentwicklung vorweisen, gehört die RWE-Aktie. Getreu dem Motto „Nach oben kann sie nicht, nach unten will sie nicht“ läuft die Aktie seitwärts. Ein erneuter Erholungsversuch scheint dennoch in Vorbereitung zu sein.

RWE Aktienchart

RWE – Läutet die Aktie einen neuen Erholungsversuch ein?

Ende April bildete die RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) im Bereich von 62 Euro ein markantes Hoch aus. Gewinnmitnahmen setzten ein und drückten die Aktie auf den Kursbereich 55 Euro / 54,2 Euro. In dieser Zone bildete sich jedoch ein stabiler Korrekturboden aus. Dieser diente bereits ein ums andere Mal als Basis für Erholungsversuche. An das April-Hoch reichten die Versuche allerdings nicht mehr heran. Zuletzt limitierten bereits die 58 Euro. 

Analysten stufen RWE tendenziell positiv ein. So bestätigten die Analysten von Goldman Sachs ihr Votum „buy“ für die RWE-Aktie. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 68,5 Euro. Die Analysten von Jefferies bewerten die Aktie mit „buy“. Das Kursziel setzen sie mit 63 Euro an.

Zusammengefasst

Die RWE-Aktie konsolidiert. Sie scheint dabei aber ihren Konsolidierungsboden gefunden zu haben. Insofern gilt: Sollte es für die Aktie doch noch unter die Zone 55 Euro / 54,2 Euro gehen, ist Obacht geboten. Ein Vorstoß über die 58 Euro würde die Erholung forcieren. Jedoch würde erst ein Ausbruch über die 62 Euro endgültige Klarheit bringen. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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