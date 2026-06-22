Mercedes-Benz

China-Sorgen drücken den Kurs 22.06.2026, 15:37 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Mercedes
© Symbolbild von Paul Steiner auf Unsplash
Mercedes-Benz steht unter Druck, weil schwache Nachfrage in China, hohe Kosten für Elektromobilität und die BMW-Gewinnwarnung den gesamten Premiumsektor belasten. Die Aktie notiert nahe am Jahrestief, während technische Indikatoren und fundamentale Risiken weiterhin gegen eine schnelle Erholung sprechen. Mit dem neuen Luxus-Van VLE, mehr China-Forschung und den kommenden Quartalszahlen will Mercedes-Benz beweisen, dass der Konzern seine Profitabilität trotz Gegenwind verteidigen kann.
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Es wackelt der ganze Premiumsektor

Der Druck auf die deutschen Premiumhersteller nimmt weiter zu. Nachdem BMW Mitte Juni mit einer massiven Gewinnwarnung für Aufsehen gesorgt hatte, geriet auch die Aktie von Mercedes-Benz erneut unter Verkaufsdruck. Am Montagvormittag notierte das Papier bei 44,66 Euro und lag damit nur noch 1,5 Prozent über dem 52-Wochen-Tief vom vergangenen Mittwoch. Für börseninteressierte Leser wird damit deutlich: Die Sorgen beschränken sich nicht auf einen einzelnen Hersteller, sondern treffen den gesamten Sektor.

Seit Jahresbeginn hat die Mercedes-Benz-Aktie fast 28 Prozent verloren. Auch aus technischer Sicht bleibt die Lage angespannt. Der Kurs liegt klar unter dem 50-Tage-Durchschnitt von 49,79 Euro und noch deutlicher unter dem 200-Tage-Durchschnitt von 55,20 Euro. Der RSI von 31,2 deutet zwar auf einen technisch überverkauften Zustand hin, eine nachhaltige Erholung ist bislang jedoch ausgeblieben. Entscheidend ist dabei weniger das Chartbild allein, sondern das fundamentale Umfeld, das die Stimmung belastet.

Vor allem zwei Themen dominieren die Wahrnehmung am Markt: die schwache Nachfrage in China und die hohen Kosten des Umbaus zur Elektromobilität. Beide Faktoren setzen nicht nur BMW unter Druck, sondern auch Mercedes-Benz und andere deutsche Premiumanbieter. China bleibt für die Branche ein Schlüsselmarkt, gleichzeitig verschärfen lokale Hersteller dort den Wettbewerb und erhöhen den Preisdruck.

VLE soll zeigen, dass Luxus auch im Van-Segment funktioniert

Während die Aktie schwächelt, treibt Mercedes-Benz die Höherpositionierung im Van-Geschäft voran. Am Wochenende erschienen erste Testberichte zum neuen VLE, der als „Grand Limousine“ den Personentransport neu definieren soll. Für Mercedes-Benz geht es dabei nicht nur um ein neues Modell, sondern auch um die Frage, ob sich im bislang margenschwächeren Nutzfahrzeugbereich höhere Preise und bessere Erträge erzielen lassen.

Die Serienproduktion des VLE hat im spanischen Werk Vitoria begonnen. Technisch setzt Mercedes-Benz auf eine 800-Volt-Architektur, eine WLTP-Reichweite von über 700 Kilometern und einen 31,3-Zoll-Bildschirm im Dachhimmel. Zum Marktstart ist der VLE 300 mit einem 115-kWh-Akku und 203 kW vorgesehen. Später soll die Allradversion VLE 400 4Matic mit 310 kW folgen.

Die strategische Stoßrichtung ist klar: Wer im Van-Segment Premiumpreise durchsetzen will, muss auch Premiumtechnik liefern. Genau hier versucht Mercedes-Benz, die Marke stärker vom klassischen Nutzfahrzeugimage zu lösen und den VLE näher an Luxuslimousinen und hochwertigen Shuttle-Konzepten zu positionieren.

China, KI und Quartalszahlen: Jetzt zählt der Realitätscheck

Parallel dazu will Mercedes-Benz seine Forschung und Entwicklung in China ausbauen. Im Fokus stehen digitale Funktionen und KI-Assistenzsysteme. Damit reagiert der Konzern auf einen Markt, in dem lokale Wettbewerber bei Software, Infotainment und Preisgestaltung immer aggressiver auftreten. In Europa zieht der Elektroabsatz zwar an, in China bleibt die Nachfrage nach reinen Elektromodellen wie dem CLA EQ jedoch verhalten.

Für Investoren rücken deshalb die kommenden Daten in den Mittelpunkt. Am 23. Juni veröffentlicht der Branchenverband ACEA die europäischen Neuzulassungsdaten für Mai. Diese Zahlen gelten als erster Stimmungstest für die Nachfrageentwicklung in Europa. Noch wichtiger wird jedoch der 28. Juli 2026: Dann legt Mercedes-Benz die Quartalszahlen für das zweite Quartal vor.

Besonders im Blick steht die Umsatzrendite in der Pkw-Sparte. Sie wird zeigen, ob Mercedes-Benz trotz schwächerer China-Nachfrage, hoher Investitionen in Elektromobilität und zunehmendem Wettbewerb seine Profitabilität stabil halten konnte. Bis dahin bleibt die Aktie nahe am Jahrestief ein Gradmesser für das Vertrauen des Marktes in die Widerstandskraft des Stuttgarter Premiumkonzerns.

Bn-Redaktion/aw
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