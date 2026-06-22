Silber vor dem großen Beben?

Diese Silberaktie tritt in eine entscheidende Phase ein 22.06.2026, 10:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Silber vor dem großen Beben? Diese Silberaktie tritt in eine entscheidende Phase ein
© Bild von Wolfgang Krzemien auf Pixabay
Steht Silber respektive der Silberpreis vor einem großen Preisbeben? Die Anzeichen verdichten sich. Aber wäre ein solches Preisbeben das Ende der Preisrallye oder nicht vielmehr ein Neustart? Die nächsten Tage könnten richtungsweisenden Charakter haben, denn am Donnerstag steht mit der Veröffentlichung der PCE-Daten ein außerordentlich wichtiger Termin an.
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Name Aktuell Diff. Börse
Hecla Mining 13,85 EUR +0,61 % Gettex

Der Fed-Termin vom Mittwoch hat die Edelmetallmärkte in Aufruhr versetzt. Die Zinsprojektionen der US-Notenbank waren für den Edelmetallsektor ein Stimmungskiller, um es einmal vorsichtig auszudrücken. So schraubte die Fed den Median ihrer Zinsprojektionen für Ende 2026 von 3,4 Prozent in der März-Projektion auf nun 3,8 Prozent hoch. Und auch für 2027 ergaben sich bedeutende Veränderungen im Vergleich zur Märzprojektion. Die Fed hob den Median auf 3,6 Prozent nach 3,1 Prozent in der März-Projektion. Die Aussicht auf längerfristig höhere Zinsen belastet seitdem Gold, Silber & Co. Der US-Dollar hatte nach dem Fed-Termin selbstredend Oberwasser. Der wichtige US-Dollar-Index knackte die Marke von 100 Punkten. Damit durchbrach er einen wichtigen Widerstand und löste ein veritables Kaufsignal aus. Eine Bewegung in Richtung 105 Punkte sollte nun nicht überraschen. Eine solche Bewegung wäre für die Edelmetalle ein weiterer Ballast. Und dennoch könnte sie Form annehmen. Am kommenden Donnerstag werden in den USA die eminent wichtigen PCE-Daten für Mai veröffentlicht. Besonders die Kernrate dürfte hierbei die Aufmerksamkeit des Marktes und der Fed auf sich ziehen. 

Kurzum: Spätestens am Donnerstag dürfte sich zeigen, in welche Richtung es für Silber gehen wird – aus charttechnischer Sicht zeichnen sich mit den 54 US-Dollar auf der Unterseite und den 70 US-Dollar auf der Oberseite zwei potenzielle Bewegungsziele ab. 

Aufgrund der veritablen Talfahrt des Silberpreises in den letzten Wochen haben die Aktien der Silberproduzenten mitunter heftige Kursverluste hinnehmen müssen. So auch unsere heutige Protagonistin die Hecla-Mining-Aktie

Hecla Mining Aktienchart

Hecla Mining - Diese Silberaktie tritt in eine entscheidende Phase ein

Der obere Chart verdeutlicht es – Hecla Mining (WKN: 854693 | ISIN: US4227041062 | Ticker-Symbol: HCL) steckt in einer gewaltigen bullischen Keil-Formation (grün dargestellt) fest.

Der Aktienkurs läuft in die Spitze des Keils. Das dürfte zwangsläufig zur Entscheidung führen. Bricht die Aktie regelkonform über die Oberseite des Dreiecks aus oder kommt es zum Kursdebakel und Hecla Mining rauscht unter die eminent wichtige Unterstützung von 11,8 US-Dollar? Sollte dieser Fall eintreten, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Sollte es hingegen über die 18 US-Dollar gehen, wäre der Weg in Richtung 20 US-Dollar / 21,3 US-Dollar frei. 

Bn-Redaktion/mt
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