Hochtief jetzt im Dax

Was ist von dem Aufsteiger zu erwarten? 22.06.2026, 14:14 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Hochtief jetzt im Dax: Was ist von dem Aufsteiger zu erwarten?
© Rafael Nicida auf Pexels
Die Aktie des deutschen Baukonzerns Hochtief ist mit dem heutigen Handelstag in den Dax aufgerückt. Ob die Aufnahme eine Verstärkung für den deutschen Leitindex sein wird, bleibt abzuwarten. In jedem Fall bietet uns die Aufnahme die Gelegenheit, den Dax-Aufsteiger genauer unter die Lupe zu nehmen.
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Name Aktuell Diff. Börse
Hochtief 522,50 EUR +2,50 % Lang & Schwarz

Hochtief - Was ist von dem Aufsteiger zu erwarten?

Zäumen wir das Pferd zunächst von der charttechnischen Seite auf. Die Hochtief-Aktie (ISIN: DE0006070006 | WKN: 607000 | SYM: HOT) setzte in den letzten zwei Jahren zu einem fulminanten Höhenflug an. Notierte die Aktie im Juni 2024 noch im Bereich von 100 Euro, klopfte sie im Mai dieses Jahres an der Marke von 550 Euro an. Ein Ausbruch gelang nicht. Der Weg in Richtung 600 Euro blieb zunächst versperrt. 

In den letzten Wochen konsolidierte die Aktie, was nicht zuletzt auf die Reaktion des Marktes auf die Veröffentlichung der Ergebnisse für das 1. Quartal 2026 zurückzuführen ist. 

In den letzten Wochen etablierte sich hierzu eine Seitwärtsbewegung in den Grenzen 550 Euro auf der Oberseite und 450 Euro auf der Unterseite. Der starke Gesamtmarkt und die Aufnahme in den Dax beflügelten die Aktie zuletzt wieder. Der Kursbereich von 500 Euro konnte überwunden werden. Das frische Kaufsignal könnte die Aktie nun wieder in Richtung 550 Euro tragen. 

Hochtief AktienchartHochtief Aktienchart

Ergebnisse für das 1. Quartal 2026

Hochtief gab den Umsatz im 1. Quartal 2026 mit 9,394 Mrd. Euro an. Damit verzeichnete der Konzern im Vergleich zum 1. Quartal 2025 ein Umsatzplus von 5 Prozent. Der Baukonzern erwirtschaftete dabei einen operativen Gewinn von 217 Mio. Euro; ein Plus von knapp 30 Prozent gegenüber dem 1. Quartal 2025. Das bereinigte EBITDA stieg im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 581 Mio. Euro im 1. Quartal 2026. Das bereinigte EBIT wurde mit 428 Mio. Euro veröffentlicht – ein Plus von 28 Prozent. Per 31.03.2026 wies Hochtief einen Auftragsbestand in Höhe von 79,318 Mrd. Euro aus, nach 70,221 Mrd. Euro per 31.03.2025.

Das sagen Analysten

Die Analysten von Bernstein Research stufen Hochtief unverändert mit „market-perform“ ein. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 532,6 Euro.  
Zusammengefasst

Die Aktie konsolidiert. Kurzfristig sollte man trotz Dax-Aufnahme keine großen Kurssprünge erwarten. In dem aktuellen Kursniveau ist eine große Erwartungshaltung bereits eingepreist. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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