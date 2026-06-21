Ölpreis

Hormus hält Märkte in Atem 21.06.2026, 12:51 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ölpreis: Hormus hält Märkte in Atem
© Foto von Planet Volumes auf Unsplash
Der Ölpreis bleibt ein zentraler Risikofaktor für die Börsen. Die Straße von Hormus rückt dabei erneut in den Fokus, weil ein großer Teil des weltweiten Ölhandels durch diese Meerenge läuft. Für Anleger sind vor allem Energieaktien, Airlines, Chemiewerte und die Inflationserwartungen wichtig.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Öl (WTI) 77,06 USD ±0,00 % Lang & Schwarz
Öl (Brent) 80,60 USD +1,32 % ARIVA Indikation Rohstoffe

Engpass für den Weltmarkt

Die Straße von Hormus zählt zu den wichtigsten Transportrouten für Energie. Nach Angaben der EIA liefen 2024 und im ersten Quartal 2025 mehr als ein Viertel des weltweiten seewärtigen Ölhandels und rund ein Fünftel des globalen Verbrauchs an Öl und Ölprodukten durch diese Route. Auch ein bedeutender Teil des Handels mit Flüssigerdgas ist betroffen.

Ölpreis reagiert sensibel

Schon die Sorge vor Störungen kann den Markt bewegen. Brent wurde zuletzt bei rund 80,38 Dollar je Barrel genannt, umgerechnet etwa 70,09 Euro. Zuvor hatten Berichte Brent bei 78,66 Dollar und WTI bei 75,81 Dollar gesehen, was rund 68,59 Euro beziehungsweise 66,10 Euro entspricht. Grundlage ist ein Wechselkurs von 1 Dollar zu 0,87198 Euro.

Gewinner und Verlierer

Steigende Ölpreise können Energiekonzernen und Ölservicewerten helfen. Gleichzeitig geraten Unternehmen mit hohem Treibstoff oder Energieverbrauch unter Druck. Dazu zählen Airlines, Logistiker, Chemiekonzerne und Teile der Industrie. Für Verbraucher können höhere Ölpreise über Benzin, Diesel und Heizkosten spürbar werden. Das erhöht auch den Druck auf die Inflationserwartungen.

Anleger schauen auf Inflation

Für die Börse ist nicht nur der Ölpreis selbst entscheidend. Wichtig ist, ob ein Anstieg dauerhaft bleibt oder nur kurzfristig durch geopolitische Risiken ausgelöst wird. Bleiben Energiepreise hoch, könnten Notenbanken vorsichtiger werden. Das würde besonders zinssensible Aktien treffen, etwa aus Technologie, Immobilien und wachstumsstarken Branchen.

Risiko bleibt im Markt

Die Lage rund um Hormus bleibt damit ein wichtiger Belastungsfaktor für Anleger. Aktuelle Berichte zeigen zugleich, dass sich Märkte anpassen können, etwa durch alternative Lieferwege, andere Lieferländer und niedrigere Nachfrage. Trotzdem bleibt die Meerenge ein neuralgischer Punkt für Energie, Inflation und Aktienmärkte. Wer investiert ist, sollte deshalb Ölpreis, Energieaktien und konjunktursensible Werte gemeinsam betrachten.

Bn-Redaktion/ar
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