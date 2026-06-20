Micron vor Zahlen

Wie heiß läuft die KI Wette? 20.06.2026, 13:33 Uhr Jetzt kommentieren: 0

MicroSD
© Micron
Der Speicherchip Hersteller Micron steht in der kommenden Woche vor einem wichtigen Börsentermin. Anleger blicken vor allem auf die Nachfrage nach Speicherchips für künstliche Intelligenz. Nach der starken Rally der Aktie wird der Quartalsbericht zum Test für die hohen Erwartungen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Micron Technology 993,50 EUR +0,04 % Lang & Schwarz

Zahlen kommen nach US Börsenschluss

Micron will seine Ergebnisse für das dritte Geschäftsquartal am Mittwoch, 24. Juni 2026, nach US Börsenschluss veröffentlichen. Die anschließende Telefonkonferenz ist für 22:30 Uhr deutscher Zeit angesetzt. Der Termin fällt in eine Woche, in der Chipwerte den Markt weiter prägen und zugleich technische Warnsignale zunehmen. Investor’s Business Daily verweist darauf, dass der Nasdaq in der verkürzten Vorwoche um 2,4 Prozent und der S&P 500 um 0,9 Prozent zulegten, während die Zahl der Distribution Days beim Nasdaq auf sieben stieg.

Erwartungen sind extrem hoch

Laut Investor’s Business Daily erwarten Analysten bei Micron einen bereinigten Gewinn von 20,25 Dollar je Aktie und einen Umsatz von 35,12 Milliarden Dollar. Umgerechnet sind das rund 17,66 Euro je Aktie und 30,63 Milliarden Euro Umsatz. Gegenüber dem Vorjahr entspräche das einem Gewinnanstieg von 960 Prozent und einem Umsatzplus von 278 Prozent. Damit wäre Micron auf Kurs für das sechste Quartal in Folge mit dreistelligen prozentualen Gewinnzuwächsen.

KI Speicher bleibt der Treiber

Der zentrale Wachstumstreiber bleibt Speicher für Rechenzentren, die Anwendungen der künstlichen Intelligenz betreiben. Micron hatte im zweiten Geschäftsquartal bereits einen Umsatz von 23,86 Milliarden Dollar gemeldet, umgerechnet rund 20,81 Milliarden Euro. Konzernchef Sanjay Mehrotra sagte dazu: „In the AI era, memory has become a strategic asset for our customers, and we are investing in our global manufacturing footprint to support their growing demand. Reflecting confidence in the sustained strength of our business, our board has approved a 30% increase in our quarterly dividend.“

Aktie ist weit gelaufen

Der starke operative Rückenwind ist an der Börse längst eingepreist. Die Micron Aktie ist nach einem holprigen Ausbruch im März inzwischen um mehr als 150 Prozent gestiegen und damit technisch deutlich ausgedehnt. Barron’s verweist sogar auf ein Plus von 817 Prozent innerhalb eines Jahres. MarketWatch sieht ebenfalls Risiken einer Überhitzung, nachdem der Relative Strength Index der Micron Aktie zuletzt bei 90,98 lag und damit klar über der häufig beachteten Warnschwelle von 70.

Ausblick entscheidet über die Reaktion

Für Anleger zählt deshalb weniger der Rückblick als der Ausblick auf Preise, Kapazitäten und die Nachfrage nach High Bandwidth Memory. Entscheidend wird sein, ob Micron überzeugend darstellen kann, dass der KI Boom weiter trägt und die hohen Erwartungen am Markt gerechtfertigt sind. Gleichzeitig bleibt das Umfeld anspruchsvoll, weil Zinsfantasie, Inflationserwartungen und die Stimmung im Technologiesektor die Kursreaktion zusätzlich beeinflussen können.

Bn-Redaktion/tb
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Menschen in Deutschland zahlen überwiegend ohne Bargeld Hauptdiskussion
2 Übernahmeschlacht um die Commerzbank: UniCredit droht dem Frankfurter Vorstand mit Rauswurf Hauptdiskussion
3 Umfrage: Viele lassen wegen Spritpreis Auto häufiger stehen Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Planmäßiger Flugverkehr in München nach Alarm Hauptdiskussion
5 Dax zittert vor US-Arbeitsmarktbericht: Münchener Rück – Findet das Trauerspiel seine Fortsetzung? Hauptdiskussion
6 IRW-News: Uranium One Mining Corp.: Uranium One Mining Corp. gibt Abschluss einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung bekannt und erzielt damit einen Bruttoerlös von rund 3.008.401 $ Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch?

14:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax stolpert ins Wochenende: DHL Group – Positive …

9:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk macht Druck: Wird das der ersehnte Befreiungsschlag?

8:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Milliardenpotenzial? Eli Lilly sorgt mit Abnehmhoffnung für …

Gestern 16:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Zweiter Gewinntag in Folge: Rheinmetall-Aktie legt weiter zu

Gestern 16:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nächster Rückschlag? SAP-Aktie setzt Talfahrt fort

Gestern 16:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold schwach, Bitcoin schwächer: Anleger meiden Risiko

Gestern 14:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax steht vor einem turbulenten Wochenausklang: SAP – Droht das n…

Gestern 13:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer