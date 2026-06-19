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Milliardenpotenzial?

Eli Lilly sorgt mit Abnehmhoffnung für Fantasie 19.06.2026, 16:50 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Eli Lilly
© Bild von Ri Butov auf Pixabay
Eli Lilly rückt erneut in den Fokus der Anleger. Auslöser sind neue Studiendaten zum Abnehmwirkstoff Retatrutid, die sowohl bei Medizinern als auch bei Analysten für Aufmerksamkeit sorgen. Während die Erwartungen an das Präparat steigen, zeigt sich bei einem anderen wichtigen Hoffnungsträger des Konzerns jedoch noch Nachholbedarf.
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Eli Lilly 962,30 EUR +0,49 % Lang & Schwarz

Retatrutid überzeugt in Studie

Für Rückenwind sorgen vor allem die jüngsten Daten aus einer fortgeschrittenen Studie zu Retatrutid. Der Wirkstoff erzielte über einen längeren Beobachtungszeitraum deutliche Effekte bei der Gewichtsreduktion. Zudem fiel die Abbruchquote aufgrund von Nebenwirkungen vergleichsweise moderat aus.

Nach Einschätzung von Analysten könnte Retatrutid damit deutlich mehr Potenzial besitzen als bislang angenommen. Insbesondere die Möglichkeit eines breiteren Einsatzes des Medikaments wird als wichtiger Wachstumstreiber gesehen.

Analysten werden optimistischer

Die Investmentbank Berenberg reagierte auf die neuen Erkenntnisse mit einer Anhebung ihrer Umsatzprognosen für das Präparat. Auch das Kursziel für die Aktie wurde nach oben angepasst.

Trotzdem bleibt die Einstufung unverändert. Grund dafür ist vor allem die bereits hohe Bewertung des Pharmakonzerns, die nach Ansicht der Experten einen Teil der positiven Erwartungen bereits widerspiegelt.

Nicht alle Hoffnungen erfüllen sich sofort

Während Retatrutid für neue Euphorie sorgt, entwickelt sich die Markteinführung der Abnehmpille Foundayo bislang langsamer als erhofft. Die Nachfrage in den USA bleibt nach Einschätzung der Analysten hinter den Erwartungen zurück.

Als Gründe werden unter anderem der noch laufende Aufbau der Markenbekanntheit sowie kostenlose Testangebote genannt. Langfristig sehen Experten jedoch weiterhin erhebliches Potenzial für das Produkt.

Wachstumsstory bleibt intakt

Die neuen Studiendaten stärken die Position von Eli Lilly im boomenden Markt für Medikamente gegen Adipositas. Gleichzeitig zeigen die unterschiedlichen Entwicklungen der Präparate, dass der Erfolg neuer Produkte nicht immer geradlinig verläuft. Für Anleger dürfte damit vor allem entscheidend bleiben, wie schnell das Unternehmen seine vielversprechende Pipeline in nachhaltiges Wachstum umwandeln kann.

Bn-Redaktion/js
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