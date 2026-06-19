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Nvidia, Apple, Intel

Chipwerte bleiben Spekulationsthema 19.06.2026, 12:47 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Intel-Chip
© Bild von Michael Dahlenburg auf Pixabay
Der US-Aktienmarkt blieb am Freitag wegen Juneteenth geschlossen. Die wichtigsten Impulse für Nvidia, Apple und Intel stammen daher aus dem Handel vom Donnerstag. Im Mittelpunkt steht eine mögliche Chipkooperation zwischen Apple und Intel, die den Halbleitersektor deutlich bewegte.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Apple 259,00 EUR -0,16 % Lang & Schwarz
Intel 115,70 EUR -1,03 % Lang & Schwarz
NVIDIA 181,94 EUR -0,84 % Gettex

Intel rückt plötzlich ins Zentrum

Intel wurde zum auffälligsten Gewinner unter den großen Chipwerten. Die Aktie sprang nach Angaben mehrerer Marktberichte um rund 11 Prozent nach oben, nachdem Donald Trump eine Zusammenarbeit von Apple und Intel bei Chipdesign und Fertigung in den USA angekündigt hatte. Andere Berichte bezifferten den Anstieg auf 10,6 Prozent auf 133,99 Dollar, umgerechnet rund 116,91 Euro. In der Spitze erreichte Intel demnach 135,48 Dollar oder etwa 118,21 Euro.

Apple bleibt vorsichtig bewertet

Für Apple ist die Meldung strategisch heikel. Details zur möglichen Zusammenarbeit wurden nicht offiziell breit bestätigt, zudem blieb offen, welche Produkte oder Komponenten betroffen sein könnten. Analysten verwiesen darauf, dass ein Einstieg zunächst klein beginnen könnte. Für Anleger ist deshalb entscheidend, ob Intel tatsächlich größere Teile der Apple Lieferkette gewinnen kann oder ob es vorerst bei einem politischen und industriellen Signal bleibt.

Nvidia profitiert vom KI Umfeld

Nvidia blieb parallel ein zentraler Profiteur der KI Fantasie. Die Aktie schloss am Donnerstag bei 210,69 Dollar, umgerechnet rund 183,83 Euro, nach 204,65 Dollar oder rund 178,56 Euro am Vortag. Das entsprach einem Plus von 2,95 Prozent. Der Kurs lag damit weiter unter dem 52 Wochen Hoch von 236,54 Dollar, umgerechnet rund 206,38 Euro.

Speicher wird zum Risiko

Ein weiteres Thema belastet besonders Apple. Die Kosten und die Verfügbarkeit von Speicherchips rücken stärker in den Fokus, weil die Nachfrage aus dem KI Bereich hoch bleibt. Laut einem aktuellen Bericht stiegen DRAM Preise in einem Quartal um bis zu 83 Prozent. Apple verfügt zwar über eine Kasse von 62 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 54,10 Milliarden Euro, doch höhere Komponentenpreise können direkt auf Margen und Gerätepreise drücken.

Halbleiter bleiben der Taktgeber

Der Halbleitersektor gab am Donnerstag den Ton an. Der Philadelphia Semiconductor Index legte laut Marktberichten um 6,4 Prozent zu, während der Nasdaq Composite um 1,9 Prozent stieg. Für Nvidia, Apple und Intel bleibt die Kernfrage, wer in der neuen Chipordnung die stärkere Position bekommt. Nvidia dominiert bei KI Rechenleistung, Apple kämpft mit Kosten und Lieferketten, Intel erhält neue Fantasie durch mögliche Fertigungsaufträge.

Bn-Redaktion/tb
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