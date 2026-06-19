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Zweiter Gewinntag in Folge

Rheinmetall-Aktie legt weiter zu 19.06.2026, 16:39 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Rheinmetall
© iStock.com/Markus Volk
Die Aktie von Rheinmetall setzt ihre Erholung fort und gehört am Freitag zu den stärkeren Werten im DAX. Nach den jüngsten Kursgewinnen konnte das Papier auch am zweiten Handelstag in Folge zulegen und damit ein weiteres positives Signal senden.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.199,30 EUR +2,06 % Lang & Schwarz

Aktie zählt zu den Tagesgewinnern

Im laufenden Handel verzeichnete die Rheinmetall-Aktie erneut Aufschläge und schob sich damit in die Spitzengruppe des deutschen Leitindex vor. Nachdem der Titel zuletzt unter Druck geraten war, zeigt sich nun eine spürbare Stabilisierung.

Marktbeobachter verfolgen dabei aufmerksam, ob aus der aktuellen Erholung mehr als nur eine kurzfristige Gegenbewegung werden kann.

Abstand zum Rekordhoch bleibt groß

Trotz der jüngsten Kursgewinne notiert die Aktie weiterhin deutlich unter ihrem Höchststand der vergangenen zwölf Monate. Gleichzeitig hat sich der Kurs inzwischen wieder klar vom Jahrestief entfernt und arbeitet an einer weiteren Verbesserung des Chartbildes.

Die aktuelle Entwicklung deutet darauf hin, dass Anleger wieder verstärkt Interesse an dem Rüstungswert zeigen.

Aktienanalyse

Rheinmetall bleibt Schwergewicht im DAX

Mit einer Marktkapitalisierung von 54,85 Milliarden Euro zählt Rheinmetall inzwischen zu den größeren Unternehmen im deutschen Leitindex. Das Unternehmen profitiert weiterhin von einer hohen Nachfrage nach Verteidigungsgütern und einer starken internationalen Marktposition.

Geht die Erholung weiter?

Ob die jüngste Aufwärtsbewegung Bestand hat, dürfte sich in den kommenden Handelstagen zeigen. Nach zwei Tagen mit Kursgewinnen richtet sich der Blick nun auf die Frage, ob Rheinmetall weitere wichtige charttechnische Hürden überwinden kann und damit den positiven Trend fortsetzt.

Bn-Redaktion/js
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