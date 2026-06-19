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Dax steht vor einem turbulenten Wochenausklang

SAP – Droht das nächste Kursdebakel? 19.06.2026, 13:29 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax steht vor einem turbulenten Wochenausklang: SAP – Droht das nächste Kursdebakel?
© Foto von Tech Daily auf Unsplash
Der Dax dürfte vor einem turbulenten Wochenausklang stehen, ist doch heute großer Verfallstag. Dennoch könnte die Handelswoche ein positives Ende nehmen. Ein Wochenschluss oberhalb von 25.000 Punkten wäre im Hinblick auf die kommende Handelswoche eminent wichtig.
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Name Aktuell Diff. Börse
SAP 135,35 EUR -0,43 % Baader Bank

Rückblickend lässt sich konstatieren, dass es die zu Ende gehende Handelswoche in sich hatte. Vor allem der Fed-Termin vom Mittwoch dürfte noch lange nachwirken. Die US-Notenbank hatte in ihren Projektionen die eine oder andere negative Überraschung „versteckt“. So hob die Fed den Median ihrer Zinsprojektionen für Ende 2026 von 3,4 Prozent in der März-Projektion auf nun 3,8 Prozent kräftig an. Und auch für 2027 besserte sie kräftig nach. Der Median stieg auf 3,6 Prozent in der aktuellen Projektion nach 3,1 Prozent in der März-Projektion. Die Aussicht auf längerfristig höhere Zinsen dürfte die Aktienmärkte belasten oder zumindest bremsen.

Mit Kursbelastungen muss sich unsere heutige Protagonistin, die SAP-Aktie, bereits seit geraumer Zeit auseinandersetzen. Der ehemalige Dax-Highflyer kam in den letzten Monaten unter die Räder. Erholungsversuche brachten bislang keinen nachhaltigen Erfolg. Immer wieder verpasste es die Aktie, eine untere Trendwende zu initiieren. So scheiterte zuletzt ein vielversprechend angelaufener Erholungsversuch krachend am entscheidenden Widerstandsbereich 175 Euro / 180 Euro. Daraufhin entwickelte sich ein veritabler Abverkauf. Und dieser könnte nun die nächste Runde einläuten.

SAP Aktienchart

SAP – Droht das nächste Kursdebakel?

Unsere letzte Kommentierung zur SAP-Aktie (WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP) überschrieben wir an dieser Stelle am 10. Juni mit „Das hätte nicht passieren dürfen“. Die Überschrift hätte man auch heute verwenden können. Damals durchbrach die SAP-Aktie die wichtige Marke von 160 Euro, nachdem sie zuvor am Widerstandsbereich 175 Euro / 180 Euro gescheitert war. Nun rauschte die Aktie unter die nicht minder wichtige Unterstützung von 140 Euro. Das daraus resultierende Verkaufssignal könnte ein weiteres Kursdebakel auslösen.

Zusammengefasst

Von temporären Erholungen einmal abgesehen, fehlt es der SAP-Aktie gegenwärtig an Momentum. Die Kursentwicklung der Aktie spiegelt die Schwäche des gesamten Sektors wider. Mit dem Rücksetzer unter die 140 Euro könnte sich nun die Tür in Richtung 125 Euro geöffnet haben. Um das Chartbild zu stabilisieren, muss es über die 160 Euro gehen. Eine untere Trendwende würde erst mit einem Ausbruch der Aktie über die 180 Euro Relevanz erlangen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bestätigten zuletzt ihr Votum „neutral“ für die SAP-Aktie und das Kursziel 175 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/ah
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