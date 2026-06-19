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Mutares kauft Synthomer

Neuer Exit-Hebel? 19.06.2026, 12:48 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Chemielabor
© Symbolbild von Talha Hassan auf Unsplash
Mutares übernimmt Synthomer a.s. von der britischen Synthomer plc und stärkt damit gezielt das Segment Chemicals & Materials. Das tschechische Spezialchemie-Unternehmen erzielte 2025 rund 110 Millionen Euro Umsatz, beschäftigt etwa 300 Mitarbeiter und bringt flexible Produktionsstrukturen für Acrylsäuren und Acrylester mit. Für Mutares passt der Carve-out in das bekannte Muster aus operativer Neuausrichtung, Wertsteigerung und möglicher späterer Exit-Fantasie.
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Neuer Baustein für Chemicals & Materials: Mutares kauft bei Synthomer zu

Mutares baut sein Chemiegeschäft weiter aus und setzt erneut auf ein bekanntes Muster: Die Münchner Beteiligungsgesellschaft übernimmt ein Geschäft, das aus einem größeren Konzern herausgelöst wird und operativ neu aufgestellt werden soll. Konkret hat Mutares eine Vereinbarung zur Übernahme von Synthomer a.s. von der britischen Synthomer plc unterzeichnet. Das tschechische Unternehmen ist auf Acrylsäuren und Acrylester spezialisiert und soll künftig als Plattform für das Segment Chemicals & Materials dienen.

Mit dem Deal erweitert Mutares sein Portfolio um einen Industriebetrieb, der bereits über eine klare Marktstellung verfügt. Synthomer a.s. produziert und vertreibt Acrylatlösungen für zahlreiche industrielle Anwendungen. Damit adressiert das Unternehmen eine breite Kundenbasis und bringt eine Produktpalette mit, die für verschiedene Abnehmerbranchen relevant ist. Für Mutares ist das besonders interessant, weil sich solche Spezialchemie-Aktivitäten häufig über operative Verbesserungen, eine neue strategische Ausrichtung und gezielte Effizienzmaßnahmen weiterentwickeln lassen.

Im Jahr 2025 erzielte Synthomer a.s. einen Carve-out-Umsatz von rund 110 Millionen Euro. Beschäftigt waren etwa 300 Mitarbeiter. Diese Größenordnung passt in das typische Mutares-Profil: groß genug, um als eigenständige Plattform Bedeutung zu haben, aber zugleich überschaubar genug, um Transformationsmaßnahmen zielgerichtet umzusetzen.

Flexible Produktion als Hebel: Warum Synthomer ins Mutares-Raster passt

Ein zentraler Punkt der Transaktion ist die Produktionsstruktur des tschechischen Unternehmens. Synthomer a.s. verfügt über eine flexible Fertigung, die eine dynamische Anpassung des Produktmixes ermöglicht. Genau diese Eigenschaft kann in einer Turnaround-Situation wichtig werden, wenn Märkte schwanken, Kundenbedürfnisse sich verändern oder margenstärkere Produkte stärker in den Fokus rücken sollen.

Mutares dürfte hier vor allem auf Wertsteigerungshebel setzen, die aus Effizienz, Auslastung, Produktmix und eigenständiger strategischer Führung entstehen. Nach dem Herauslösen aus dem britischen Synthomer-Konzern kann das Geschäft neu positioniert werden. Für Beteiligungsgesellschaften wie Mutares sind solche Situationen häufig attraktiv, weil nicht-kernrelevante Einheiten in größeren Konzernen oft nicht mehr die volle operative Aufmerksamkeit erhalten.

CIO Johannes Laumann ordnet die Übernahme entsprechend klar ein. Er beschreibt die Transaktion als beispielhaft für die Investmentstrategie von Mutares: ein Industrieunternehmen in einer Transformationsphase, mit klarer Marktposition und identifizierbaren Wertsteigerungshebeln. Besonders auffällig ist seine Einschätzung zum Segment Chemicals & Materials. Dieses stehe für Mutares „in besonderem Maße für Wachstum und zukünftige große Exits“. Damit macht das Management deutlich, dass der Bereich nicht nur ergänzt, sondern aktiv ausgebaut werden soll.

Carve-out mit Exit-Fantasie: Das bekannte Mutares-Muster läuft weiter

Die geplante Übernahme folgt konsequent dem Mutares-Ansatz. Zunächst wird eine Unternehmenseinheit aus einem größeren Konzern herausgelöst. Anschließend soll das Geschäft operativ verbessert, strategisch geschärft und perspektivisch auf einen späteren Verkauf vorbereitet werden. Synthomer plc hatte das tschechische Geschäft offenbar nicht mehr als Kerneinheit eingestuft. Für Mutares ist genau eine solche Ausgangslage der Einstiegspunkt.

Der Deal unterstreicht zugleich, dass Mutares im Segment Chemicals & Materials weitere Plattformen aufbauen will. Synthomer a.s. könnte dabei nicht nur als eigenständige Beteiligung geführt werden, sondern auch als Ausgangspunkt für zusätzliche Zukäufe oder industrielle Weiterentwicklungen dienen. Die Kombination aus Spezialchemie, flexiblem Produktmix und industrieller Kundenbasis schafft dafür eine passende Grundlage.

Noch ist die Übernahme nicht abgeschlossen. Der Vollzug steht unter dem Vorbehalt üblicher Abschlussbedingungen und wird für Ende des dritten Quartals 2026 erwartet. Mit dem Closing würde Synthomer a.s. offiziell in das Portfolio von Mutares wechseln. Dann beginnt die eigentliche Arbeit: die Herauslösung aus dem bisherigen Konzernumfeld, die operative Neuausrichtung und der Aufbau einer Plattform, die langfristig das liefern soll, was Mutares in diesem Segment besonders betont: Wachstum und mögliche große Exits.

Bn-Redaktion/aw
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