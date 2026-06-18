Hacker-Schock bei Novo Nordisk

Doch Wegovy läuft heiß 18.06.2026, 21:48 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Pillen in Fabrik
© Bild von Tung Lam auf Pixabay
Novo Nordisk rückt wieder stärker in den Fokus der Anleger. Die Wegovy-Tablette legt in den USA einen schnellen Start hin, während der Konzern eigene Aktien in Milliardenhöhe zurückkauft. Gleichzeitig sorgt ein Cyberangriff mit hoher Lösegeldforderung für neue Unsicherheit.
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Novo Nordisk 37,71 EUR -0,97 % Gettex

Wegovy-Pille startet stark

Die orale Version von Wegovy hat in den USA innerhalb von nur 22 Wochen rund drei Millionen Rezepte erreicht. Das Medikament ist erst seit Januar am Markt und entwickelt sich damit besser als von vielen Marktbeobachtern erwartet. Für Novo Nordisk ist das ein wichtiges Signal, weil der Konzern nach Preisdruck und Patentrisiken neue Wachstumstreiber braucht.

Analysten sehen mehr Potenzial

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novo Nordisk von 300 auf 325 dänische Kronen angehoben. Umgerechnet entspricht das rund 43,49 Euro. Bei einem Kurs von etwa 280 dänischen Kronen oder rund 37,50 Euro sehen die Analysten ein Aufwärtspotenzial von etwa 14 Prozent. Die Einstufung bleibt bei Kaufen.

Milliardenrückkauf stützt die Aktie

Auch das Aktienrückkaufprogramm spricht für Vertrauen des Managements. Von den geplanten 15 Milliarden dänischen Kronen, also rund 2,01 Milliarden Euro, wurden bereits mehr als 5 Milliarden Kronen investiert. Das entspricht etwa 670 Millionen Euro. Trotz eines bereinigten Umsatzrückgangs von 4 Prozent im ersten Quartal wurde die Jahresprognose angehoben, da höhere Absatzmengen sinkende Preise ausgleichen.

Hackerangriff bleibt Risiko

Belastend wirkt der gemeldete Cyberangriff durch FulcrumSec. Die Gruppe behauptet, mehr als 1,3 Terabyte Daten kopiert zu haben, darunter Quellcode, Studiendaten, Mitarbeiterdaten und Informationen zu Medikamenten. Gefordert wurden 25 Millionen US-Dollar, umgerechnet etwa 21,5 Millionen Euro. Novo Nordisk zahlte nicht und erklärte, wichtige Plattformen seien weiter in Betrieb.

Chartmarken werden wichtig

Die Aktie hat sich von ihrem Jahrestief bei rund 30 Euro erholt und notiert zuletzt bei etwa 38 Euro. Damit liegt sie über dem 50er SMA bei 36,73 Euro, der 200er SMA ist jedoch noch nicht überwunden. Entscheidend bleibt die Marke von 41,40 Euro. Ein Ausbruch darüber könnte den Weg in Richtung 50 Euro öffnen. Ein Rückfall unter den 50er SMA würde dagegen einen erneuten Test der Tiefs bei 30,25 Euro wahrscheinlicher machen.

Bn-Redaktion/tb
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