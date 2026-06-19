Anzeige
++++++ Silicon Valley greift nach Uran: Myriad explodiert um 30 %! ++++++
Frieden von Hormus

Was bedeutet die Ölpreisbremse? 19.06.2026, 13:17 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Öl-Bohrinseln im Sonnenuntergang
© Bild von Ben Wicks auf Unsplash
Der Ölmarkt steht am Freitag im Zentrum der Finanzmärkte. Nach der Entspannung zwischen den USA und Iran sind die Preise für Rohöl deutlich zurückgekommen. Für Anleger rückt damit eine zentrale Frage in den Vordergrund: Entlastet billigeres Öl jetzt Aktien, Anleihen und Verbraucherpreise?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Öl (Brent) 79,71 USD +0,19 % ARIVA Indikation Rohstoffe

Ölpreis fällt nach Nahost Entspannung

Die Preise für Rohöl steuern laut aktuellen Marktberichten auf einen Wochenverlust von rund 9 Prozent zu. Auslöser ist die Entspannung rund um die Straße von Hormus, nachdem der Schiffsverkehr in der wichtigen Ölroute wieder angelaufen ist. Damit verlieren jene Angebotsrisiken an Gewicht, die den Markt während des Konflikts stark belastet hatten. Die Nordseesorte Brent fiel zuletzt zeitweise unter 78 Dollar je Barrel, umgerechnet rund 68 Euro.

Straße von Hormus bleibt entscheidend

Die Straße von Hormus ist für den Ölmarkt ein neuralgischer Punkt. Durch die Wasserstraße läuft ein erheblicher Teil des weltweit gehandelten Öls. Deshalb reagierten die Preise besonders empfindlich auf Blockaden, militärische Risiken und diplomatische Signale. Der aktuelle Rückgang zeigt, wie schnell geopolitische Entspannung den Markt drehen kann. Gleichzeitig bleibt offen, ob die Lage stabil bleibt oder ob neue Unsicherheit die Risikoprämie wieder steigen lässt.

Entlastung für Inflation und Zinsen

Sinkende Energiepreise können die Inflationssorgen dämpfen. Das ist vor allem für Notenbanken relevant, weil Öl über Transportkosten, Strompreise und Vorprodukte viele Bereiche der Wirtschaft beeinflusst. Die Bank of England hielt ihren Leitzins zuletzt bei 3,75 Prozent und verwies zugleich auf Unsicherheit durch den Nahost Konflikt und globale Energiemärkte. Auch in den USA wird beobachtet, ob niedrigere Ölpreise den Druck auf die Federal Reserve verringern.

Aktienmärkte reagieren erleichtert

An den Aktienmärkten wurde die Entspannung bereits als positives Signal gewertet. Nach Berichten über die Einigung zwischen den USA und Iran legten US Börsen deutlich zu. Der Nasdaq stieg um 3 Prozent, während der Dow ein Rekordhoch erreichte. Besonders zinssensible Technologiewerte profitierten, weil niedrigere Ölpreise die Angst vor neuen Zinserhöhungen mindern können. Für Europa ist der Effekt ebenfalls wichtig, da günstigere Energiepreise Unternehmen aus Chemie, Industrie, Transport und Konsum entlasten können.

Risiko ist nicht verschwunden

Trotz des Preisrückgangs bleibt der Ölmarkt anfällig. Trading Economics meldete für den 19. Juni 2026 einen Rohölpreis von 77,68 Dollar je Barrel, umgerechnet rund 68 Euro, und zugleich einen Tagesanstieg von 1,41 Prozent. Das zeigt, dass der Markt zwar viel Entspannung eingepreist hat, aber weiter stark schwankt. Für Anleger bleibt Öl deshalb ein wichtiger Frühindikator für Inflation, Zinsen und Risikobereitschaft an den Börsen.

Bn-Redaktion/tb
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Menschen in Deutschland zahlen überwiegend ohne Bargeld Hauptdiskussion
2 Übernahmeschlacht um die Commerzbank: UniCredit droht dem Frankfurter Vorstand mit Rauswurf Hauptdiskussion
3 Umfrage: Viele lassen wegen Spritpreis Auto häufiger stehen Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Planmäßiger Flugverkehr in München nach Alarm Hauptdiskussion
5 Dax zittert vor US-Arbeitsmarktbericht: Münchener Rück – Findet das Trauerspiel seine Fortsetzung? Hauptdiskussion
6 IRW-News: Uranium One Mining Corp.: Uranium One Mining Corp. gibt Abschluss einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung bekannt und erzielt damit einen Bruttoerlös von rund 3.008.401 $ Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax steht vor einem turbulenten Wochenausklang: SAP – Droht das n…

13:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mutares kauft Synthomer: Neuer Exit-Hebel?

12:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nvidia, Apple, Intel: Chipwerte bleiben Spekulationsthema

12:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Telekom: Glasfaser-Deal sorgt für Machtfrage

12:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Adidas zündet Brawl-Stars-Hype: Das steckt dahinter

12:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vestas mit Hoffnung: Dreht die Aktie jetzt wieder nach oben ab?

10:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Hacker-Schock bei Novo Nordisk: Doch Wegovy läuft heiß

Gestern 21:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vom Panzer zur Satellitenaufklärung: Rheinmetall baut um

Gestern 21:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer