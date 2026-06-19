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Vestas mit Hoffnung

Dreht die Aktie jetzt wieder nach oben ab? 19.06.2026, 10:43 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Vestas mit Hoffnung: Dreht die Aktie jetzt wieder nach oben ab?
© Foto von Abby Anaday auf Unsplash
Die Aktie des dänischen Windkraftanlagenbauers Vestas verzeichnete in den letzten Tagen und Wochen heftige Kursverluste. Das mag angesichts des laufenden Aktienrückkaufprogramms des Konzerns verwundern. Unterm Strich erreichte die Aktie zuletzt eine wichtige Unterstützung, verteidigte diese und drehte wieder nach oben ab. Startet Vestas nun die Aufholjagd?
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Name Aktuell Diff. Börse
Vestas Wind Systems Bearer and/or registered 24,44 EUR +5,94 % Lang & Schwarz

Vestas mit Hoffnung. Dreht die Aktie jetzt wieder nach oben ab?

Die Vestas-Aktie (WKN: A3CMNS | ISIN: DK0061539921 | Ticker-Symbol: VWSB) musste in den letzten Wochen mächtig Federn lassen. Notierte die Aktie noch Ende Mai im Bereich von 27 Euro, ging es zuletzt unter die Marke von 22 Euro. Der permanente Abgabedruck überrascht auf den ersten Blick, denn schließlich läuft aktuell ein Aktienrückkaufprogramm. Eine mögliche Erklärung für den vermeintlichen Widerspruch ist aber relativ leicht zu finden. Das Schlagwort „Aktienrückkaufprogramm“ hört sich immer gut an, doch setzt man das Volumen des Aktienrückkaufprogramms (ca. 100 Mio. Euro) ins Verhältnis zur Marktkapitalisierung der Aktie (mehr als 23 Mrd. Euro), dann wird klar, woher der Wind weht. Das Volumen des Aktienrückkaufprogramms ist im Vergleich zur Marktkapitalisierung recht übersichtlich.

Vestas Aktienchart

Mehr Wirkung  würde da schon ein kontinuierlicher Newsflow zeigen. Zwar veröffentlichten die Dänen zuletzt immer wieder einmal Nachrichten zu Auftragseingängen, doch die ganz große Durchschlagskraft entwickelte der Newsflow bislang nicht.
Immerhin gelang es der Vestas-Aktie, den Abverkauf im Bereich der 200-Tage-Linie zum Stehen zu bringen. Gleichzeitig testete die Aktie damit die wichtige Unterstützung von 21,8 Euro. Diese war lange Zeit die Obergrenze einer Handelsspanne. Die untere Begrenzung wurde damals von der Marke von 20 Euro gebildet. 

Zusammenfassung

Die Vestas-Aktie testete zuletzt einen eminent wichtigen Kursbereich. Dieser Test verlief erfolgreich. Vestas drehte wieder nach oben ab. Doch nun gilt es, dieser Erholung Relevanz zu verleihen. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert: Vestas muss über den Widerstand von 23,5 Euro. Gleichzeitig würde sich die Tür in Richtung 25 Euro öffnen. Die zentrale Unterstützung ist in den Kursbereich von 20 Euro zu verorten. Darunter sollte es nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bestätigten zuletzt ihr Votum „overweight“ für Vestas. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 216 Dänische Kronen (entsprechen aktuell 28,90 Euro). Die Analysten von Bernstein Research bestätigten ihre Einstufung „outperform“. Das Kursziel sehen sie bei 195 Dänische Kronen (entsprechen aktuell 26,09 Euro).

Bn-Redaktion/mt
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