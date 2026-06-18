Vom Panzer zur Satellitenaufklärung

Rheinmetall baut um 18.06.2026, 21:28 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Soldat
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Rheinmetall treibt den Umbau vom klassischen Rüstungskonzern zum Anbieter vernetzter Verteidigungssysteme voran. Eine neue Absichtserklärung mit Vantor soll Europas militärische Aufklärung stärken. Parallel konkretisiert das Gemeinschaftsunternehmen Rheinmetall Destinus Strike Systems seine Pläne für neue Marschflugkörper.
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Europas Aufklärung soll schneller werden

Vantor und Rheinmetall planen ein Joint Venture in Deutschland. Ziel ist eine Plattform für Spatial Intelligence, die Satellitenbilder, Drohnendaten, Kartendaten und weitere Sensordaten zu einem präzisen 3D Lagebild verbindet. Dieses digitale Lagebild soll Streitkräfte bei Zielerfassung, Missionsplanung, Schadensbewertung, dauerhafter Überwachung sowie Führung und Kontrolle unterstützen.

Vantors Plattform trifft Rheinmetalls Systeme

Kern der Kooperation ist die Integration von Vantors Plattform Tensorglobe in Rheinmetalls Führungs und Kontrollsysteme. Die Lösung soll Daten aus SAR Radar, elektrooptischen und Infrarot Sensoren sowie luftgestützten Quellen zusammenführen. Europäische Kunden sollen Vantors Satelliten direkt beauftragen und Bilder nahezu in Echtzeit erhalten können, im Idealfall bereits 15 Minuten nach der Aufnahme.

Datenhoheit wird zum strategischen Faktor

Für Deutschland und andere europäische Staaten geht es dabei um mehr Kontrolle über militärische Aufklärungsdaten. Entscheidend ist, wo Daten verarbeitet werden, wie sie geschützt sind und wie schnell sie Einsatzkräfte erreichen. Dan Smoot, Chief Executive Officer von Vantor, sagte: „Um den Entscheidungsvorteil im Tempo heutiger Konflikte zu wahren, benötigen die europäischen Streitkräfte die Kontrolle über die Architektur, die diese Daten in verlässliche Fakten vor Ort umwandelt.“

Marschflugkörper aus deutscher Produktion

Parallel setzt Rheinmetall Destinus Strike Systems auf neue Wirkmittel. Die Produktion der Marschflugkörper Kryla und Ruta Block 2 soll in Kürze starten. Kryla ist für massierte Sättigungsschläge ausgelegt und trägt einen 50 kg Gefechtskopf. Ruta Block 2 verfügt über einen 250 kg Gefechtskopf. Ruta Block 3 soll Langstreckenangriffe über 2.000 Kilometer ermöglichen und bis Ende 2027 fertigentwickelt sein.

Rheinmetall erweitert sein Profil

Für die logistische Unabhängigkeit entsteht in Deutschland eine Anlage für Endmontage, Integration und Erprobung. Die erste Lieferbereitschaft ist für 2026 vorgesehen. Destinus meldete zudem, im Jahr 2026 das 1.000. Turbojet-Triebwerk des Typs T150 fertiggestellt zu haben. Armin Papperger, Vorstandsvorsitzender der Rheinmetall AG, sagte: „Die Zukunft der Aufklärung wird nicht allein von Sensoren bestimmt, sondern von der Fähigkeit, Informationen aus einer Vielzahl von Quellen schnell und zuverlässig zu verarbeiten und nutzbar zu machen. Gemeinsam mit Vantor legen wir den Grundstein für eine souveräne europäische Kompetenz im Bereich der Geodaten-Intelligenz.“ Rheinmetall beschäftigt rund 34,000 Mitarbeiter an etwa 160 Standorten und erzielte 2025 einen Umsatz von €9.9 Milliarden.

Bn-Redaktion/tb
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