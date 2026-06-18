KI Champion mit Bewertungsfantasie

NVIDIA Aktie bleibt laut Morningstar trotz Rekordbewertung zu günstig 18.06.2026, 14:57 Uhr Jetzt kommentieren: 0

KI Champion mit Bewertungsfantasie: NVIDIA Aktie bleibt laut Morningstar trotz Rekordbewertung zu günstig
© Bild von Michael Schwarzenberger auf Pixabay
Die NVIDIA Aktie hat bereits eine starke Rally hinter sich und gehört zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Dennoch sieht Morningstar weiteres Potenzial. Die Analysten setzen den fairen Wert der Aktie auf 280 US Dollar und verweisen auf die zentrale Rolle des Konzerns im globalen KI Ausbau.
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NVIDIA bleibt das Herz des KI Booms

NVIDIA steht weiterhin im Zentrum der künstlichen Intelligenz. Die Chips des Konzerns sind für Rechenzentren Cloud Anbieter und KI Modelle zu einer Schlüsseltechnologie geworden. Ohne leistungsfähige Grafikprozessoren und Beschleuniger lässt sich der weltweite Ausbau von KI Infrastruktur kaum umsetzen.

Morningstar sieht genau darin den entscheidenden Vorteil. NVIDIA verfügt über eine starke Marktposition ein breites Ökosystem aus Hardware Software und Entwicklerplattformen sowie hohe Eintrittsbarrieren für Wettbewerber. Deshalb wird der Konzern als Wide Moat Unternehmen eingestuft.

Fair Value bei 280 US Dollar

Trotz der hohen Bewertung hält Morningstar die Aktie nicht für ausgereizt. Der faire Wert wird auf 280 US Dollar je Aktie gesetzt. Damit signalisiert die Analyse dass der Markt das langfristige Wachstum durch KI Infrastruktur möglicherweise noch unterschätzt.

Entscheidend ist dabei nicht nur die aktuelle Nachfrage nach Chips. Vielmehr geht es um einen langfristigen Investitionszyklus. Unternehmen Staaten und Cloud Anbieter bauen Rechenzentren aus um KI Anwendungen in großem Maßstab zu betreiben. Davon profitiert NVIDIA besonders stark.

Bewertung bleibt anspruchsvoll

Trotz aller Chancen bleibt die Aktie kein risikoloser Titel. Nach der starken Rally sind die Erwartungen enorm hoch. Jede Enttäuschung bei Wachstum Margen Lieferketten oder Ausblick könnte zu deutlichen Kursbewegungen führen.

Gleichzeitig spricht die strukturelle Nachfrage weiter für den Konzern. Solange KI Infrastruktur weltweit ausgebaut wird bleibt NVIDIA einer der wichtigsten Profiteure. Anleger müssen jedoch abwägen ob die starke Marktstellung den hohen Bewertungsaufschlag rechtfertigt. Morningstar sieht NVIDIA trotz Rekordbewertung weiterhin als zu günstig an. Der Konzern bleibt das Zentrum des globalen KI Ökosystems und profitiert von massiven Investitionen in Rechenzentren und Infrastruktur. Für Anleger bleibt die Aktie damit eine Wachstumsstory mit großem Potenzial aber auch mit hoher Erwartungslast.

Bn-Redaktion/jh
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