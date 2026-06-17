Chef geht, Kurs fällt

Ist Nel ASA noch zu retten? 17.06.2026, 20:25 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Wasserstofftank
© Bild: iStock.com/Petmal
Die Nel ASA Aktie steht nach einer kurzen Erholung erneut stark unter Druck. Der Rücktritt von CEO Håkon Volldal trifft den Wasserstoffkonzern in einer ohnehin schwierigen Phase. Anleger richten den Blick nun auf Chartmarken, Aufträge und die Frage, ob der jüngste Ausverkauf eine Bodenbildung zulässt.
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NEL ASA 0,227 EUR +5,09 % Tradegate

Chefwechsel sorgt für Verunsicherung

Nel ASA bestätigte, dass Håkon Volldal seinen Rücktritt eingereicht hat. Er bleibt wegen einer sechsmonatigen Kündigungsfrist zunächst im Amt, während der Aufsichtsrat nach einem Nachfolger sucht. Künftig soll Volldal den norwegischen Verpackungskonzern Elopak führen. Die strategische Ausrichtung von Nel ASA soll sich laut Aufsichtsratschef Arvid Moss nicht ändern. Dennoch reagierte der Markt deutlich negativ.

Aktie gibt Gewinne wieder ab

Nach der Rallye auf knapp 4 NOK, umgerechnet rund 0,36 €, folgte ein scharfer Rückschlag. Der Kurs fiel bis auf 2,365 NOK, etwa 0,21 €, und schloss bei 2,375 NOK, ebenfalls rund 0,21 €. Am Dienstag verlor die Nel ASA Aktie zeitweise rund zehn Prozent. Damit sind große Teile der Kursgewinne aus April und Mai wieder aufgezehrt.

Technik bleibt angeschlagen

Auch die technischen Indikatoren zeigen Schwäche. Der Chaikin Money Flow liegt bei –0,22 und signalisiert Verkaufsdruck. Beim Stochastic RSI notieren die schnelle Linie bei 1,76 und die langsame bei 1,70 sehr tief im überverkauften Bereich. Der RSI liegt bei 34,69 und damit unter seiner MA bei 49,50. Ein kurzfristiger Rebound ist möglich, ein belastbares Kaufsignal lässt sich daraus aber nicht ableiten.

Unterstützungen rücken näher

Die nächsten wichtigen Zonen liegen bei 2,055 NOK, also rund 0,19 €, sowie bei 1,95 NOK, etwa 0,18 €. Dort hatte die Aktie zuvor Bodenbildungstendenzen gezeigt. Auf der Oberseite liegt der EMA 200 bei 2,58 NOK, rund 0,23 €. Danach folgen die 50-Tage-Linie bei 2,84 NOK, etwa 0,26 €, und Widerstände bis 2,90 NOK, auch rund 0,26 €.

Wasserstoff bleibt schwierig

Fundamental bleibt die Lage angespannt. Nel ASA ist rund 440 Millionen € wert, doch Umsatzdynamik und Profitabilität überzeugen bislang nicht. Analysten erwarten für 2026 rund 73 Millionen € Umsatz bei einem Verlust von etwa 39 Millionen €. Die Auftragseingänge brachen zuletzt um 73 Prozent ein. Ein Vergleich mit Iwatani kostete zusätzlich 7,5 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 6,46 Millionen €. Ohne neue Aufträge bleibt die Aktie eine spekulative Wette mit hohem Risiko.

Bn-Redaktion/tb
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