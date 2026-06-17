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Dax wartet auf die Fed

Mercedes-Benz Group – Aktie mit Schlagseite. Kaufchance? 17.06.2026, 14:06 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax wartet auf die Fed: Mercedes-Benz Group – Aktie mit Schlagseite. Kaufchance?
© Mike Bird auf Pexels (Symbolbild)
Der Dax notiert im frühen Mittwochshandel im Bereich von 24.850 Punkten. Die wichtige Marke von 25.000 Punkten ist in Reichweite. Auf der Unterseite konnte sich der Index in den letzten Tagen entscheidend von den 24.000 Punkten lösen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BMW 62,77 EUR -2,14 % L&S Exchange
Mercedes-Benz Group 46,90 EUR -1,54 % Baader Bank

Das Kursniveau des deutschen Leitindex kommt im weiteren Tagesverlauf auf den Prüfstand. Die Märkte warten nicht nur auf einige Konjunkturdaten sondern vor allem auf die US-Notenbank. Dabei dürfte die Aufmerksamkeit des Marktes weniger der Leitzinsentscheidung der Notenbanker gelten, als vielmehr den Projektionen der Fed zu Wirtschaftsleistung, Arbeitsmarkt, Inflation und Zinsen. Die zentrale Frage lautet in diesem Zusammenhang: Bereitet die US-Notenbank die Märkte auf restriktiveren Kurs vor? Und wenn ja, wie stark wird dieser Kurswechsel ausfallen?

Kurzum. Dem heutigen Handelstag dürfte ein turbulentes Ende ins Haus stehen. Man darf gespannt sein, wie sich Dax morgen im frühen Donnerstagshandel sortieren wird.

Sortieren müssen sich auch die Autoaktien. BMW wirbelte gestern (16. Juni) mit einer Anpassung der Jahresprognose den Sektor durcheinander. So rechnet BMW für das Jahr im Segment Automobile „nur“ noch mit einer EBIT-Marge von 1 Prozent bis 3 Prozent. Zuvor waren es 4 Prozent bis 6 Prozent. Nicht zuletzt veranlassten anhaltende Probleme auf dem chinesischen Automobilmarkt den Konzern zur Anpassung. Das wirkte natürlich in den ganzen Sektor hinein. Auch unsere heutige Protagonistin die Mercedes-Benz-Aktie geriet unter Druck. 

Mercedes Benz Aktienchart

Mercedes-Benz Group mit frischen Zahlen zum ersten Quartal

Die Aktie des Stuttgarter Autobauers (WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker-Symbol: MBG) läuft seit Monaten in einer breit angelegten Handelsspanne seitwärts. In den letzten Monaten kristallisierten sich hierbei die Kursbereiche um 45 Euro und 62 Euro als limitierende Begrenzungen heraus. Die Ende April präsentierten Quartalszahlen vermochten es nicht, die Begrenzungen aufzubrechen. Der Aktie aber auch dem ganzen Sektor fehlt aktuell das Momentum. Da kurzfristig nicht mit einer Aufhellung der Rahmenbedingungen für deutsche Autobauer zu rechnen ist, steht zu befürchten, dass sich die zähe Seitwärtsbewegung noch ein wenig hinziehen wird. 

Kurzum. Erst ein Verlassen der genannten Range würde ein belastbares technisches Signal auslösen. Bis auf Weiteres muss mit einer Fortsetzung der Seitwärtsbewegung in den Grenzen 45 Euro und 62 Euro gerechnet werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan stufen die Aktie unverändert mit „overweight“ ein. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 70 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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