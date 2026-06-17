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Bayer-Aktie schießt auf Monatshoch

Steht der DAX-Konzern vor dem finalen Befreiungsschlag in den USA? 17.06.2026, 13:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Bayer
© iStock.com/JHVEPhoto
Beim Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer erleben die Anleger zur Wochenmitte eine kräftige Kursrallye. Trotz anhaltender Rechtsunsicherheiten auf dem wichtigen US-Markt kletterte das Papier im heutigen Handelsverlauf an der Frankfurter Börse um 3,92 Prozent nach oben und notiert aktuell bei 37,26 Euro. Mit diesem Sprung auf den höchsten Stand des laufenden Monats haben die Titel ihre zwischenzeitlichen Kursverluste seit Jahresbeginn wieder komplett ausgebügelt. Die Börse setzt damit spekulativ auf eine baldige, richtungsweisende Wende in den jahrelangen Glyphosat-Prozessen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Bayer 37,17 EUR +3,64 % TTMzero RT

Hoffnung auf das Machtwort des Obersten US-Gerichts
Der plötzliche Optimismus auf dem Parkett speist sich primär aus der Hoffnung auf eine wegweisende Entscheidung des Obersten US-Gerichtshofs im sogenannten Durnell-Fall. Ein positives Votum des Supreme Court hätte eine enorme Signalwirkung und könnte eine Klagewelle bezüglich der angeblichen Risiken des Unkrautvernichters Glyphosat mit einem Schlag eindämmen. Parallel dazu blicken Investoren auf ein anstehendes Urteil über den geplanten Milliardenvergleich von Bayer. Die juristische Ausgangslage ist im Moment jedoch extrem unübersichtlich, da immer noch debattiert wird, ob ein Gericht im Bundesstaat Missouri oder ein Bundesgericht in Nordkalifornien für die finale Entscheidung zuständig ist.

Analysten gespalten über den Ausgang des Justiz-Krimis
Unter den großen Bankhäusern sorgt die unklare Gemengelage für teils drastisch auseinandergehende Prognosen. Die Schweizer Großbank UBS hat am Morgen ein extremes Negativszenario skizziert: Sollte der US-Vergleich scheitern, könnte die Aktie im schlimmsten Fall bis auf 28 Euro durchgereicht werden. Im optimistischen Basisszenario hält die Bank jedoch an einem Kursziel von 52 Euro fest. Andere Branchenexperten, wie die Analysten der Privatbank Berenberg, tun sich nach Rücksprache mit Rechtsexperten unheimlich schwer mit einer konkreten Einschätzung. Sie beschreiben die Wahrscheinlichkeit für das anstehende Votum des Supreme Court nüchtern als reines Glücksspiel, das einem Münzwurf gleicht.

Operative Stärke im Schatten der Altlasten
Während die Rechtsabteilung in den USA unter Hochdruck arbeitet, versucht der Konzern im operativen Geschäft Boden gutzumachen. Die Sparte für Pflanzenschutzmittel profitiert weiterhin von einer soliden globalen Nachfrage, was die Kassen des DAX-Schwergewichts stützt. Dennoch bleibt das gesamte Unternehmen durch die immensen Kosten für Schadensersatz und Anwaltsgebühren finanziell stark gehemmt. Solange kein endgültiger, rechtssicherer Haken hinter dem gesamten Glyphosat-Komplex gesetzt werden kann, bleibt jede Aufwärtsbewegung an der Börse mit einem erheblichen Risiko behaftet.

Charttechnik signalisiert kurzfristiges Kaufsignal
Aus Sicht der Charttechnik hat das Erreichen des neuen Monatshochs bei über 37 Euro die kurzfristige Marktstruktur deutlich verbessert. Der Kurs hat sich erfolgreich von seinen jüngsten Tiefstständen nach oben abgesetzt und generiert ein erstes technisches Kaufsignal. Sollte die Dynamik anhalten und auch die psychologisch wichtige Marke von 40 Euro nachhaltig überwunden werden, wäre der Weg für eine größere Erholungsbewegung frei. Investoren müssen sich in den kommenden Wochen jedoch auf eine anhaltend hohe Volatilität einstellen, da jede neue Meldung aus den US-Gerichtssälen den Kurs sofort massiv in die eine oder andere Richtung lenken kann.

Bn-Redaktion/js
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