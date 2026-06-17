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AMD

Aktie läuft heiß - zu heiß? 17.06.2026, 08:00 Uhr Jetzt kommentieren: 0

AMD: Aktie läuft heiß - zu heiß?
© Bild von Dan Williams auf Pixabay
Als Advanced Micro Devices (AMD) Anfang Mai die Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026 präsentierte, kannte der Aktienkurs kein Halten mehr. Die Aktie pulverisierte das damals relevante Widerstandscluster um 350 US-Dollar. Das damit ausgelöste Kaufsignal entfaltete seine Wirkung auf beeindruckende Art und Weise.
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Advanced Micro Devices 449,95 EUR +3,22 % TTMzero RT

AMD nach Zahlen

Wir thematisierten die damals frischen AMD-Zahlen an dieser Stelle im Kommentar vom 6. Mai. Advanced Micro Devices überzeugte mit einem starken Umsatz- und Gewinnwachstum und ließ auch in puncto Ausblick auf das laufende Quartal nichts anbrennen. So prognostizierte AMD für das laufende Quartal einen exzellenten Umsatz in Höhe von 11,2 Mrd. US-Dollar +/- 300 Mio. US-Dollar. 

Das Geschäft mit Chips für Rechenzentren kommt immer besser in Fahrt, wie die Q1-Daten verdeutlichten. Und das ist genau das, was der Markt hören bzw. lesen wollte. 

Seit der Quartalszahlenveröffentlichung Anfang Mai sind einige Handelstage ins Land gegangen. An der damals unmittelbar nach der Zahlenveröffentlichung zu beobachtenden Dynamik hatte sich zunächst nichts geändert. Die AMD lief und lief und lief. Erst mit dem Erreichen der Marke von 550 US-Dollar setzten kräftige Gewinnmitnahmen ein. Das war Anfang Juni. Die Aktie wurde auf den Kursbereich von 450 US-Dollar zurückgeworfen. Der Rücksetzer kreierte jedoch neues Kaufinteresse. AMD drehte nach oben ab und nahm kürzlich erneut die 550 US-Dollar ins Visier. Doch auch dieser Versuch, die 550 US-Dollar aufzubrechen, droht zu scheitern. Und nun könnte es aus charttechnischer Sicht prekär werden. 

Advanced Micro Devices Aktienchart

Im Bereich von 550 US-Dollar zeichnet sich nunmehr eine Doppeltopformation ab. Und diese Chartformationen sind aus bullischer Sicht alles andere als gern gesehen, leiten sie doch nicht selten eine obere Trendumkehr ein. Insofern ist kurzfristig Obacht geboten. Dass die AMD-Aktie hoffnungslos überkauft ist, verdeutlicht auch der beachtliche Abstand des Aktienkurses von 200-Tage-Linie. Durch einen Rücksetzer unter die 450 US-Dollar würde sich das Doppeltop vervollständigen. In diesem Fall müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 400 US-Dollar oder 350 US-Dollar gerechnet werden. Um das „Gespenst Doppeltop“ zu vertreiben, muss die AMD-Aktie deutlich über die 550 US-Dollar ausbrechen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays drehten kürzlich kräftig an der Kurszielschraube für die Aktie. Sie bestätigten das Votum „overweight“ für AMD. Das Kursziel hoben sie von 500 US-Dollar auf 665 US-Dollar an.

Bn-Redaktion/mt
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