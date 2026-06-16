Der Turnaround wird neu bepreist

Intel steht an der Börse wieder im Mittelpunkt, weil sich die Einschätzungen zum Neustart des Chipkonzerns und seines Foundry-Geschäfts deutlich auseinanderentwickeln. Laut Lang & Schwarz notiert die Aktie am 15.06.2026 bei 109,84 Euro und legt damit um 2,02 Prozent zu. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus auf rund 250 Prozent. Damit ist Intel längst nicht mehr nur ein klassischer Halbleiterwert, sondern eine der auffälligsten Turnaround-Geschichten im Technologiesektor.

Auslöser der jüngsten Aufmerksamkeit ist vor allem eine deutlich optimistischere Einschätzung der Bank of America. Die US-Bank hat Intel von „Underperform“ auf „Buy“ hochgestuft und das Kursziel auf 135 US-Dollar angehoben. Damit verschiebt sich die Wahrnehmung: Nicht mehr allein die Altlasten aus schwächeren Produktzyklen und dem schwierigen Foundry-Aufbau stehen im Vordergrund, sondern die Frage, ob Intel seine technologische Rolle in der Chipfertigung schrittweise zurückerobern kann.

Besonders wichtig ist dabei der Blick auf Prozess- und Packaging-Technologien. Genau dort entscheidet sich, ob Intel im Wettbewerb mit anderen großen Halbleiterherstellern wieder stärker wahrgenommen wird. Die Bank of America verweist zudem auf das Potenzial im Server-CPU-Markt. Sollte Intel dort Marktanteile zurückgewinnen, könnte der Konzern von der weiter steigenden Nachfrage nach daten-zentrierten Workloads profitieren. Für 2030 stellt die Bank ein Ergebnis-Potenzial von mehr als 6 US-Dollar je Aktie in Aussicht. Diese Zahl ist zentral, weil sie den Erwartungshorizont für Intel deutlich nach oben verschiebt.

Zwischen Euphorie und Ergebnisfrage

Trotz der neuen Zuversicht bleibt die Intel-Story anspruchsvoll. Denn der optimistische Fall hängt stark davon ab, ob der Konzern seine Produkt-Roadmaps einhält und gleichzeitig messbare Fortschritte im Foundry-Geschäft liefert. Der Markt reagiert derzeit besonders empfindlich auf jede Nachricht, die diese Turnaround-Erzählung bestätigt oder infrage stellt. Auf US-Seite wurde die Aktie nach dem Upgrade deutlich nach oben bewegt. Parallel zeigte sich ein reger Optionshandel, bei dem Call-Positionen dominierten. Das deutet darauf hin, dass viele Marktteilnehmer weiterhin auf zusätzliche Aufwärtsfantasie setzen, statt vor allem Absicherungen in den Vordergrund zu stellen.

Truist Securities bleibt dagegen vorsichtiger und bestätigt eine „Hold“-Einschätzung. Die Begründung zielt auf einen entscheidenden Punkt: Aus Sicht der Analysten ist die Ergebnisbasis noch zu unsicher, um daraus kurzfristig eine belastbare Kursziel-Logik abzuleiten. Statt eines klaren Wachstumspfads arbeitet Truist mit zwei längerfristigen Szenarien für 2029. Im Fall eines Foundry-Breakeven wird ein Ergebnis je Aktie von 3,07 US-Dollar angenommen. Sollte das Foundry-Geschäft hingegen weiter zurückliegen, sieht Truist nur 1,39 US-Dollar je Aktie. Als Mittelwert für die Bewertung wird daraus ein EPS von 2,23 US-Dollar verwendet, anschließend mit einem 45-fachen KGV gearbeitet und auf zwei Jahre zurückdiskontiert.

Diese große Bandbreite zeigt, wie stark die Bewertung von Intel an der Umsetzung hängt. Die Aktie kann weiter von Fortschrittsmeldungen zu Kapazitäten, Kundenzuordnungen und Produktreife bewegt werden. Gleichzeitig ist noch nicht sicher, ob sich die Gewinnentwicklung tatsächlich so schnell und sauber materialisiert, wie es die optimistischeren Szenarien nahelegen.

Die 5-Billionen-Dollar-Fantasie setzt alles auf Umsetzung

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt ein weiterer Analystenimpuls, der Intel perspektivisch sogar in eine Bewertungsdimension von bis zu 5 Billionen US-Dollar rückt. Solche Modelle setzen jedoch mehrere Entwicklungen gleichzeitig voraus: Intel müsste Marktanteile bei Server-CPUs gewinnen, die Foundry erfolgreich skalieren und die Profitabilität durch Fortschritte bei Packaging und Fertigungsprozessen deutlich verbessern. Schon kleine Verzögerungen bei Zeitplänen oder eine schwächere operative Umsetzung könnten solche Zielbilder stark verändern.

Parallel taucht Intel in Branchenkooperationen rund um hybrides High Performance Computing und Quanten-Ökosysteme als Partner auf. Das verstärkt die Wahrnehmung, dass der Konzern nicht nur seine klassische CPU-Position verteidigen will, sondern sich breiter in künftigen Rechenarchitekturen verankert. Für die Börse zählt dabei weniger die technologische Vision allein, sondern vor allem die Frage, wann daraus belastbare Umsätze und Margen entstehen.

Genau hier liegt der Kern der aktuellen Intel-Debatte. Auf der einen Seite steht der aggressive Buy-Case der Bank of America mit dem Kursziel von 135 US-Dollar und einem möglichen Ergebnis von mehr als 6 US-Dollar je Aktie im Jahr 2030. Auf der anderen Seite bleibt Truist bei „Hold“ und verweist auf EPS-Szenarien, die für 2029 zwischen 1,39 US-Dollar und 3,07 US-Dollar liegen. Der Markt glaubt zunehmend an eine technologische Wende, sieht die Ergebniswirkung aber noch nicht als gesichert an.

Nach einem Kursplus von rund 250 Prozent seit Jahresbeginn ist Intel damit zu einer Aktie geworden, bei der jede neue Nachricht zum Foundry-Aufbau, zu Server-CPUs und zu Produktmeilensteinen besonders stark ins Gewicht fällt. Die Börse handelt nicht nur den heutigen Konzern, sondern eine mögliche Rückkehr in die erste Reihe der Halbleiterindustrie. Ob diese Neubewertung Bestand hat, entscheidet sich daran, ob aus der Turnaround-Story Schritt für Schritt nachweisbare operative Fortschritte werden.