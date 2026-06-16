50.000 Jobs

Micron zündet nächste Bauphase 16.06.2026, 20:14 Uhr Jetzt kommentieren: 0

50.000 Jobs: Micron zündet nächste Bauphase
© Bild von Cristian Ibarra auf Pixabay
Micron Technology treibt sein großes Halbleiterprojekt in New York voran. Bechtel wird Partner für Engineering, Beschaffung und Bau der ersten Phase. Für die Micron Technology Aktie bleibt das Projekt ein wichtiger Baustein in der Wachstumsstory rund um Speicherchips und künstliche Intelligenz.
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Bechtel übernimmt Schlüsselrolle

Micron Technology und Bechtel haben die nächste Bauphase des geplanten Speicherchipkomplexes in Clay, New York, eingeleitet. Bechtel soll als EPC Partner die erste Phase des Projekts begleiten. Der Standort White Pine Commerce Park in Onondaga County soll kurzfristig hochgefahren werden.

Größtes Werk seiner Art

Die Anlage soll zur größten Halbleiterproduktionsstätte der USA werden. Seit dem ersten Spatenstich im Januar 2026 habe Micron nach eigenen Angaben deutliche Fortschritte erzielt. Das Projekt gilt als größte private Investition in der Geschichte des Bundesstaats New York.

Milliardenwirkung für New York

Über 30 Jahre hinweg soll das Vorhaben rund 14,39 Milliarden Euro pro Jahr an realer Wirtschaftsleistung in New York schaffen. Hinzu kommen etwa 4,65 Milliarden Euro pro Jahr an persönlichem Einkommen für New Yorker. Insgesamt werden 50.000 Jobs erwartet, darunter mehr als 4.500 Arbeitsplätze im Bau.

KI Nachfrage als Treiber

Micron verbindet das Projekt eng mit der steigenden Nachfrage nach Speicherlösungen für künstliche Intelligenz. Manish Bhatia, Executive Vice President of Global Operations bei Micron Technology, sagte: „Unser Projekt in New York wird die modernste Speicherfertigung der Welt beherbergen und ein Eckpfeiler der amerikanischen Führungsrolle im Zeitalter der KI sein.“ Bechtel Präsident Craig Albert erklärte: „Dieses Projekt steht für mehr als den Bau eines Halbleiter Fertigungscampus, es ist Teil des Fundaments der industriellen Zukunft Amerikas.“

Aktie mit extremer Bewegung

Auch an der Börse bleibt Micron Technology im Fokus. Die Aktie hat diese Woche fast 16 Prozent auf rund 899 Euro zugelegt und damit vorübergehend ein Rekordniveau erreicht. Zwischenzeitlich wurde ein 52 Wochen Hoch von rund 976 Euro markiert. Zuletzt ging es jedoch über 3 Prozent abwärts. Auf Zwölf Monatssicht steht ein Plus von fast 768 Prozent.

Bn-Redaktion/ar
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