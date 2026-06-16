Commerzbank

Bund lässt UniCredit abblitzen 16.06.2026, 20:00 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Commerzbank: Bund lässt UniCredit abblitzen
© Bild von Leopictures auf Pixabay
Der Bund stellt sich weiter gegen die geplante Übernahme der Commerzbank durch die italienische UniCredit. Das aktuelle Angebot gilt nach Einschätzung des Bundes wirtschaftlich als nicht attraktiv genug.
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Name Aktuell Diff. Börse
Commerzbank 36,19 EUR +0,12 % TTMzero RT
UniCredit 77,67 EUR +4,16 % Tradegate

Offerte ohne angemessene Prämie

Die aktuelle Offerte der UniCredit für die Commerzbank stößt beim Bund auf klare Ablehnung. Als zweitgrößter Aktionär hält der Bund rund zwölf Prozent der Anteile an der Bank. Eine Annahme sei bereits aus wirtschaftlichen Gründen ausgeschlossen gewesen, weil das Übernahmeangebot keine angemessene Prämie auf den aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie enthalte.

Kritik am Vorgehen der UniCredit

Neben der Bewertung des Angebots richtet sich die Kritik auch gegen die Art des Vorgehens. Der Bund unterstützt weiterhin die Strategie der Eigenständigkeit der Commerzbank. Zugleich lehnt er das aggressive Vorgehen der UniCredit ab. Damit bleibt die politische Rückendeckung für einen eigenständigen Kurs der zweitgrößten deutschen Privatbank bestehen.

Commerzbank als Faktor für den Mittelstand

In der Begründung verweist der Bund auf die Bedeutung der Commerzbank für die deutsche Wirtschaft. »Die Commerzbank AG spielt eine wichtige Rolle bei der Finanzierung der deutschen Wirtschaft und des deutschen Mittelstands«, hieß es. Auch als bedeutender Arbeitgeber sei das Institut zentral für den Finanzstandort Frankfurt. »Beides gilt es auch in Zukunft sicherzustellen.«

Frist setzt Übernahmekampf unter Druck

Die Übernahmefrist endet an diesem Dienstag und erhöht damit den Druck auf alle Beteiligten. Für Aktionäre der Commerzbank bleibt entscheidend, ob UniCredit den Kurs weiterverfolgt oder ihre Strategie anpasst. Klar ist: Die Aktie der Commerzbank bleibt im Fokus, während der Bund seinen Widerstand gegen eine Übernahme durch UniCredit ausdrücklich bekräftigt.

Bn-Redaktion/ar
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