Schwacher Automarkt

BMW-Aktie im Absturz 16.06.2026, 21:15 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Schwacher Automarkt: BMW-Aktie im Absturz
© Bild von Luis Quintero auf Pexels
BMW senkt die Erwartungen für 2026 deutlich und stellt sich auf ein schwierigeres Jahr ein. Der Druck kommt vor allem aus China, dem Nahen Osten und steigenden Kosten. Gleichzeitig soll ein verschärftes Sparprogramm den Konzern wieder stabiler machen.
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China setzt BMW stärker unter Druck

BMW rechnet für 2026 nicht mehr mit stabilen Auslieferungen, sondern nur noch mit einem leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Besonders schwer wiegt die Entwicklung in China, wo sich der schwache Automarkt im zweiten Quartal weiter verschlechtert hat. Vor allem Verbrenner stehen dort zunehmend unter Druck, während der Wettbewerb in China und in der Region Asien-Pazifik härter wird.

Nahost-Konflikt belastet die Margen

Zusätzlich verschärft der Konflikt im Nahen Osten die Lage. Hohe Energiepreise erhöhen die Kosten, während die weltweite Verunsicherung die Kaufbereitschaft vieler Kunden belastet. BMW erwartet deshalb, dass Gewinn und freier Cashflow im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr deutlich sinken. Die operative Gewinnmarge im Autogeschäft soll 2026 nur noch bei 1 bis 3 Prozent liegen. Bisher hatte BMW 4 bis 6 Prozent in Aussicht gestellt.

Gewinnziel wird deutlich gekappt

Auch beim Gewinn vor Steuern wird der Ausblick vorsichtiger. Statt eines moderaten Rückgangs erwartet BMW nun einen deutlichen Rückgang. Die CO2e-Emissionen aus Scope 3 sollen auf Vorjahresniveau bleiben, nachdem zuvor ein leichtes Wachstum erwartet worden war. An der Börse kam die Nachricht schlecht an. Die BMW-Aktie fiel nachbörslich auf Tradegate um gut fünf Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss. Im laufenden Jahr hat das Papier bereits mehr als ein Viertel an Wert verloren. Zuletzt lag der Börsenwert bei knapp 42 Milliarden Euro.

Sparprogramm soll schneller greifen

BMW kündigt weitere Struktur- und Effizienzmaßnahmen an. Diese sollen die laufenden Sparbemühungen intensivieren und beschleunigen, werden die Bilanz im zweiten Halbjahr 2026 aber einmalig belasten. Vorstandschef Milan Nedeljkovic beschreibt den Kurs klar: „Es geht um Geschwindigkeit und Effizienz“. Außerdem sagte er: „Mit der neuen Klasse bringen wir in den nächsten beiden Jahren das stärkste BMW-Portfolio der Geschichte auf die Straße“. Ob die Maßnahmen auch Stellen betreffen, blieb zunächst offen.

Hoffnung auf die Neue Klasse

Trotz der Gewinnwarnung hält BMW an wichtigen Zielen fest. Das Aktienrückkaufprogramm läuft weiter, die geplante Ausschüttungsquote von 30 bis 40 Prozent bleibt bestehen. Im Autosegment erwartet BMW weiterhin einen freien Cashflow von über 2,5 Milliarden Euro. Hoffnungsträger ist die „Neue Klasse“. Bis 2027 sollen mehr als 40 neue und überarbeitete Modelle kommen. Besonders der vollelektrische BMW iX3 sorgt für Nachfrage. Seit der Premiere im September 2025 ist inzwischen jeder dritte in Europa bestellte Elektro-BMW ein iX3. Weitere Klarheit bringt der Halbjahresbericht am 30. Juli 2026.

Bn-Redaktion/ar
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