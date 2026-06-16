Tesla

Aktie vor der großen Zukunftswette? 16.06.2026, 13:51 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Tesla
© Symbolbild von Tesla Inc.
Tesla steckt mitten in einem massiven Umbau vom reinen Autobauer hin zu einem KI-, Robotaxi-, Energiespeicher- und Robotikunternehmen. Dafür plant der Konzern 2026 Investitionen von rund 25 Milliarden Dollar, nimmt kurzfristig negativen freien Cashflow in Kauf und setzt stark auf Zukunftsfelder wie Optimus, Robotaxi und Megapack. Die Aktie bleibt hoch bewertet, doch die entscheidende Frage ist, ob Tesla die großen Erwartungen tatsächlich in neue Milliardenumsätze verwandeln kann.
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Milliardenoffensive statt Stillstand

Der Tesla-Kurs liegt derzeit bei 354,25 Euro. Seit Jahresbeginn steht damit ein Minus von gut fünf Prozent zu Buche. Auf den ersten Blick wirkt das wie eine Phase der Stagnation. Tatsächlich befindet sich Tesla jedoch in einem der ambitioniertesten industriellen Umbauprozesse, die ein börsennotiertes Unternehmen in dieser Größenordnung je angestoßen hat. Wer die Aktie heute betrachtet, bewertet längst nicht mehr nur ein klassisches Autogeschäft. Im Mittelpunkt steht vielmehr die Frage, ob Tesla aus Fahrzeugen, Künstlicher Intelligenz, Robotaxi-Diensten, Energiespeichern und humanoider Robotik ein neues Geschäftsmodell von enormer Größe formen kann.

Besonders deutlich wird dieser Strategiewechsel an der Investitionsplanung. Auf dem Q1-Earnings-Call im April erhöhte Tesla die geplanten Investitionen für 2026 auf rund 25 Milliarden Dollar. Noch im Januar hatte das Unternehmen von „über 20 Milliarden“ gesprochen. Innerhalb eines Quartals kam also eine zusätzliche Größenordnung von rund fünf Milliarden Dollar hinzu.

Der Vergleich mit den Vorjahren zeigt die Dimension: 2023 investierte Tesla 8,9 Milliarden Dollar, 2024 waren es 11,3 Milliarden Dollar, 2025 rund 8,5 Milliarden Dollar. Das Ziel für 2026 entspricht damit ungefähr dem Dreifachen des historischen Durchschnitts. CFO Vaibhav Taneja erklärte auf dem Call, Tesla erhöhe die Investitionen in KI-Infrastruktur, um Robotaxi und den Humanoidroboter Optimus zu skalieren. Zugleich stellte er klar, dass Tesla für den Rest des Jahres negativen freien Cashflow erwartet. Das ist keine beiläufige Fußnote, sondern ein klares Signal: Tesla nimmt kurzfristige finanzielle Belastungen in Kauf, um langfristig neue Geschäftsfelder aufzubauen.

Auslieferungen als Stresstest für die Transformation

Im ersten Quartal produzierte Tesla rund 408.000 Fahrzeuge, lieferte jedoch nur 358.000 aus. Der globale Lagerbestand stieg dadurch auf 27 Tage, nach 15 Tagen im Vorquartal. Genau diese Entwicklung sorgt für Diskussionen: Steigende Auslieferungen könnten auf eine Nachfrageerholung hindeuten, sie könnten aber ebenso mit dem Abbau zuvor aufgebauter Bestände zusammenhängen.

Tesla selbst berichtete von Nachfragewachstum in Asien-Pazifik und Südamerika sowie von einer Erholung in Europa und Nordamerika. Analyst Gordon Johnson von GLJ Research erwartete Mitte Juni rund 426.000 Auslieferungen für das zweite Quartal. Das wäre ein deutlicher Anstieg gegenüber Q1. Der offizielle Bericht wird Anfang Juli erwartet.

Trotzdem bleibt entscheidend: Selbst ein starkes Auslieferungsquartal erklärt für sich allein keine Marktkapitalisierung von rund 1,3 Billionen Euro. Das Fahrzeuggeschäft bleibt der zentrale Cashgenerator, der die Transformation finanziert. Es ist aber nicht mehr der alleinige Kern der Börsenerzählung. Die eigentliche Fantasie liegt in jenen Bereichen, die heute noch kaum oder gar keinen materiellen Umsatzbeitrag liefern.

Robotaxi, Optimus und Megapack: Die Zukunft ist teuer

Der Robotaxi-Dienst läuft inzwischen in Austin, Dallas und Houston. Bedeutende Umsätze sind daraus im Jahr 2026 noch nicht zu erwarten. Frühestens 2027 könnte sich das ändern, sofern technische und regulatorische Hürden weiter fallen. Genau hier liegt der Kern der Tesla-Story: Der Markt bewertet nicht nur das, was heute verdient wird, sondern auch das, was künftig möglich sein könnte.

Auch im Energiespeichergeschäft zeigt sich ein gemischtes Bild. Im ersten Quartal sanken die Deployments von 14,2 GWh im Schlussquartal 2025 auf 8,8 GWh. Das entspricht einem Rückgang von 38 Prozent. Das Management verwies auf die projektbasierte Natur des Geschäfts. CFO Taneja bekräftigte dennoch, Tesla rechne für das Gesamtjahr 2026 mit höheren Deployments als 2025. Parallel laufen die Produktionslinien für den Megapack 3 an, die nächste Generation des Industriespeichers.

J.P. Morgan richtet seine Bewertung bereits stärker auf autonomes Fahren und Robotik aus. Die Bank projiziert einen Umsatzanstieg von rund 95 Milliarden Dollar im Jahr 2025 auf etwa 203 Milliarden Dollar bis 2030, getragen von Robotaxi und Optimus. Das beschreibt die optimistische Lesart der Aktie in konzentrierter Form: Der heutige Kurs steht nicht nur für bestehende Umsätze, sondern für ein Geschäft, das in dieser Größenordnung noch aufgebaut werden muss.

Bei einem aktuellen Kurs von 354,25 Euro liegt das Konsens-Kursziel der Analysten bei 362 Euro und damit nur rund 2,2 Prozent höher. Aggregiert sehen Analysten Tesla damit ungefähr in der Nähe des aktuellen Bewertungsniveaus. Gleichzeitig zeigt die annualisierte Volatilität von fast 46 Prozent, wie empfindlich die Aktie auf neue Informationen reagiert. Das 52-Wochen-Tief von 251 Euro liegt 41 Prozent unter dem aktuellen Kurs und erinnert daran, wie stark sich Erwartungen verändern können, wenn Zeitpläne ins Rutschen geraten. Die zentrale Frage bleibt daher nicht, ob Tesla Bedeutendes baut, sondern ob der heutige Börsenwert bereits zu viel Zukunft vorwegnimmt.

Bn-Redaktion/aw
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