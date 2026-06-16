Jetzt aber! Dax wieder über 25.000 Punkten

Allianz hat die 400 Euro vor Augen. Fliegt gleich der Deckel? 16.06.2026, 13:53 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Jetzt aber! Dax wieder über 25.000 Punkten: Allianz hat die 400 Euro vor Augen. Fliegt gleich der Deckel?
© Foto von kate.sade auf Unsplash
Gut erholt präsentiert sich der deutsche Leitindex im heutigen Dienstagshandel. Der Dax kehrte über die Marke von 25.000 Punkten zurück. Nachdem es ihm gestern nicht gelang, das Niveau zu halten, startet er nun einen weiteren Versuch.
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Allianz 397,30 EUR +0,86 % Tradegate

Maßgeblichen Anteil daran dürfte der fortschreitende Rückgang der Ölpreise haben. Brent Öl und WTI Öl stehen auch nach den jüngsten Preisrückgängen massiv unter Druck. Das stützt die Aktienmärkte, drängt doch der Ölpreisrückgang die Inflationssorgen etwas in den Hintergrund. 

Mit der Erleichterung könnte es aber bald zu Ende sein. Der morgige Fed-Termin könnte ob seiner Bedeutung eine Weichenstellung mit sich bringen. Von diesem Termin geht für die Erholung an den Aktienmärkten eine gewisse „Bedrohung“ aus. 

Kurzum: Der Dax wittert Morgenluft und Chancen. Der Ausflug über die 25.000 Punkte steht aber noch etwas auf wackligen Beinen. Erst ein Wochenschluss oberhalb von 25.000 Punkten wäre belastbar. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg für den Index. Zunächst gilt es, die morgige „Fed-Klippe“ erfolgreich zu umschiffen. 

Unsere heutige Protagonistin – die Allianz-Aktie – strotzt hingegen vor Kraft. Die Versicherungsaktie nimmt Kurs auf den Widerstandsbereich 390 Euro / 396 Euro. Dieser wird zudem von der psychologisch relevanten Marke von 400 Euro verstärkt. Ein Ausbruch über die Zone 390 Euro / 400 Euro käme einem Befreiungsschlag gleich.

Allianz Aktie

Allianz – Allianz hat die 400 Euro vor Augen. Fliegt gleich der Deckel?

Unsere letzte Kommentierung zur Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) vom 07. Juni überschrieben wir mit „Dreht die Aktie nun wieder nach oben ab?“. Die Allianz-Aktie setzte zum damaligen Zeitpunkt die zentrale Unterstützungszone 370 Euro / 365 Euro unter Druck. Ein Bruch hätte das Chartbild weiter eingetrübt. Aufgrund des erfolgreichen Tests hat sich nun in diesem Kursbereich ein tragfähiger Doppelboden ausgebildet. Dieser stellt die ideale Basis für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung dar. Eine „kleine“ Hürde gilt es nun noch zu überwinden – den Kursbereich 390 Euro / 400 Euro. Sollte das Unterfangen gelingen, würde sich die Tür auf der Oberseite öffnen. In diesem Fall wäre eine Ausdehnung der Bewegung auf 420 Euro möglich. Sollte es hingegen doch noch unter die 365 Euro gehen, würde eine Neubewertung notwendig. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Berenberg stufen die Aktie unverändert auf „buy“ ein. Das Kursziel hoben sie deutlich von 504 Euro auf 684 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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