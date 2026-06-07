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Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche bereitet Unbehagen

Allianz – Dreht die Aktie nun wieder nach oben ab? 07.06.2026, 09:11 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche bereitet Unbehagen: Allianz – Dreht die Aktie nun wieder nach oben ab?
© Bild: istockphoto.com/Victor Golmer
War der Freitag nur der Auftakt für eine große Korrektur? Der überaus robuste US-Arbeitsmarktbericht für Mai hat die Karten an den Aktienmärkten neu gemischt. Der Dax geriet am Freitag gehörig ins  Schlingern.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Allianz 369,85 EUR +0,03 % Lang & Schwarz
DAX 24.567,39 PKT -1,50 % Ariva Indikation

Der US-Arbeitsmarktbericht fiel stärker aus als erwartet. Das brachte die Zinssorgen wieder zum Brodeln. Die Anleiherenditen legten kräftig zu und belasteten die Aktienindizes. Für den deutschen Leitindex endete die Handelswoche deutlich unterhalb von 25.000 Punkten.

Dem Wochenauftakt kommt nun eine große Bedeutung zu. Hält der Verkaufsdruck vom Freitag an, könnte es für den Dax aus charttechnischer Sicht in den nächsten Tagen sehr ungemütlich werden. Der Rücksetzer unter die 25.000 Punkte hat die Tür in Richtung 24.000 Punkte geöffnet. Einen Großteil des Weges dahin hat der Dax bereits zurückgelegt. Kurzfristig muss es für den Dax darum gehen, einen tragfähigen Korrekturboden auszubilden – idealerweise sollte das oberhalb von 24.000 Punkten geschehen.

Die Aufgabe ist nicht ohne, steht doch eine Vielzahl heikler Termine in  der neuen Handelswoche an. Zu den Höhepunkten zählt sicherlich die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise für Mai, die für den kommenden Mittwoch (10. Juni) geplant ist. Einen Tag später werden mit den US-Erzeugerpreisen für Mai nicht minder wichtige  Inflationsdaten veröffentlicht. Zudem gibt es am Donnerstag den EZB-Zinsentscheid. Auch von diesem Termin geht ein gewisser Nervenkitzel aus.

Unsere heutige Protagonistin – die Allianz-Aktie – musste in den letzten Handelstagen Kursverluste hinnehmen. Dieser Schwäche ging ein Scheitern an der zentralen Widerstandszone 390 Euro / 396 Euro voraus. Mit dem Erreichen der zentralen Unterstützungszone könnte der Wind einmal mehr drehen.

Chartanalyse

Allianz – Dreht die Aktie nun wieder nach oben ab?

Die Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) erreichte kürzlich die eminent wichtige Unterstützungszone 370 Euro / 365 Euro. Diese wird durch die 200-Tage-Linie verstärkt. Damit ist die Aufgabenstellung klar definiert: Die Aktie darf nicht unter die 365 Euro. Sollte es hierzu kommen, muss mit weiteren Abgaben in Richtung 350 Euro / 340 Euro gerechnet werden. Um für frischen Wind auf der Oberseite zu sorgen, bedarf es eines  Vorstoßes über die Zone 390 Euro / 396 Euro.

Zusammengefasst

In einem sich eintrübenden Marktumfeld steht die Allianz-Aktie vor einer entscheidenden Phase. Die Aktie hat die eminent wichtige Unterstützung um 370 Euro erreicht. Diese könnte nun als Basis für eine Gegenbewegung  dienen. Allerdings mahnt der Gesamtmarkt zur Vorsicht und so ist auch ein Rücksetzer unter die 365 Euro nicht auszuschließen.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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